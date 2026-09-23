Motoboy morre após ser atingido por carro no Contorno Sul de Maringá, dias antes do casamento

Motoboy de 39 anos, Reginaldo Aparecido Francisco, morreu enquanto fazia entregas em Maringá; batida no Contorno Sul ocorreu dias antes do casamento marcado para 10 de outubro.

Um motoboy identificado como Reginaldo Aparecido Francisco, de 39 anos, morreu na noite de terça-feira (22) enquanto fazia entregas de comida em Maringá, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no Contorno Sul da cidade e foi registrado por câmeras de segurança.

Registro do acidente e atendimento

Imagens mostram um carro na pista contrária da rodovia que atinge a motocicleta. Com o impacto, o motoboy foi arremessado e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram atendimento, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Procedimentos e investigação

Pessoas que passavam pelo local fizeram uma roda de oração em volta da vítima. A motorista do carro prestou atendimento ao motoboy, prestou depoimento na delegacia e foi liberada. O teste do bafômetro realizado com a condutora teve resultado negativo para ingestão de álcool e o nome dela não foi divulgado.

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) investiga o caso.