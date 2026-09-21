Torcedor do Sport suspeito de agredir Polícia no estádio Rei Pelé é preso em operação integrada no Recife

Operação das forças de segurança de Alagoas e Pernambuco cumpre mandado de prisão contra torcedor do Sport acusado de agressão em jogo no estádio Rei Pelé

Um torcedor do Sport, identificado apenas como Mateus, foi preso nesta segunda-feira, no Recife, após ser acusado de agredir um Polícia militar durante a partida contra o CRB. O confronto ocorreu no dia 15 de setembro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

A prisão foi realizada por meio de uma operação integrada entre as polícias de Alagoas e Pernambuco. O suspeito, que já possui passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, teve um mandado de prisão expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital, em Alagoas, conforme informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL).

O caso ganhou repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais, o que levou as autoridades a intensificarem as buscas pelo suspeito, conforme informação divulgada pelo ge.

Apresentação espontânea e trâmites legais

Segundo o advogado de defesa, Ivison Tavares, o torcedor se apresentou espontaneamente à Delegacia do Torcedor, no Recife, mesmo ciente do mandado de prisão em aberto. A defesa informou que o acusado permanecerá em Pernambuco sob custódia, aguardando os procedimentos necessários para o trâmite do processo.

O advogado declarou que, por questões ligadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, orientou o cliente a permanecer em silêncio. A defesa pretende agora se habilitar nos autos do processo em Alagoas para analisar as acusações e apresentar os argumentos pertinentes ao caso.

Contexto da confusão no Rei Pelé

O episódio de violência ocorreu após a vitória do CRB por 2 a 1 sobre o Sport. Na ocasião, torcedores da Equipes pernambucana tentaram invadir o setor destinado aos regatianos, gerando um confronto generalizado nas arquibancadas.

Policiais que atuavam na segurança do evento foram alvos de socos, chutes e pontapés ao tentarem conter o tumulto. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) precisou intervir com o uso de bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os envolvidos na confusão.

Posicionamento das autoridades

O comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, coronel Paulo Amorim, havia se manifestado anteriormente nas redes sociais prometendo localizar o agressor. O comando da corporação reforçou que a investigação buscou identificar todos os envolvidos nos atos de violência contra os agentes públicos.

Após a confusão no dia do jogo, dezenas de torcedores foram levados à Central de Flagrantes de Maceió. Na unidade, foram confeccionados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e a maioria dos envolvidos foi liberada após os procedimentos iniciais da Polícia Civil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que o torcedor foi preso? O homem é acusado de agredir um Polícia militar durante o jogo entre CRB e Sport, no dia 15 de setembro, no estádio Rei Pelé.

Onde o suspeito foi detido? A prisão ocorreu no Recife, capital de Pernambuco, em uma operação integrada entre as polícias alagoana e pernambucana.

O acusado confessou o crime? A defesa orientou o torcedor a permanecer em silêncio e afirmou que irá se habilitar no processo para realizar a defesa técnica.

Ele será transferido para Alagoas? Até o momento, o suspeito permanece sob custódia em Pernambuco, enquanto a defesa busca manter o preso próximo ao seu domicílio.

O que aconteceu com os outros torcedores detidos? Dezenas de torcedores foram levados à Central de Flagrantes, onde prestaram depoimento e foram liberados após a confecção de Termos Circunstanciados de Ocorrência.