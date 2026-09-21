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Prazo para submissão de projetos de mobilidade sustentável no edital da Finep encerra nesta sexta-feira

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Oportunidade para empresas brasileiras buscarem apoio financeiro em projetos de mobilidade sustentável com Tecnológica de ponta

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) prorrogou o prazo para o recebimento de propostas voltadas à chamada pública Finep Mais Inovação Brasil – Rodada 2 – Mobilidade Sustentável. As empresas interessadas têm agora até a próxima sexta-feira, dia 25, para submeterem seus projetos de inovação.

Para participar, é obrigatório que as empresas brasileiras estabeleçam uma parceria técnico-científica com, pelo menos, uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). O objetivo é fomentar o desenvolvimento de soluções Tecnológica que transformem os modais de transporte no país.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a iniciativa busca integrar forças entre o setor privado e o acadêmico, conforme destacou Elias Ramos, diretor de Inovação da Finep, ressaltando o foco em projetos de alto risco Tecnológica.

Distribuição dos recursos e foco regional

A chamada pública disponibiliza um montante total de R$ 203,8 milhões em recursos não reembolsáveis. Um ponto de destaque é a política de descentralização, que reserva 30% do valor total para projetos com atividades principais concentradas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.

Linhas temáticas para inovação

Os projetos devem se encaixar em uma das quatro linhas temáticas definidas. A Linha 1 (Mobilidade Aérea) conta com a maior fatia do orçamento, totalizando R$ 132,8 milhões para pesquisas em aeronaves leves, descarbonização e novos combustíveis sustentáveis de aviação, o famoso SAF, além de tecnologias de voo autônomo.

A Linha 2 (Mobilidade Aquaviária) dispõe de R$ 37,7 milhões para sistemas de propulsão elétrica e híbrida em embarcações. Já as Linhas 3 e 4, focadas em Mobilidade Metroferroviária e Micromobilidade, compartilham o restante do orçamento, com R$ 33,3 milhões destinados ao avanço de ferrovias digitais e meios de transporte urbano de curta distância, como bicicletas e triciclos.

Perguntas Frequentes

Qual a data limite para envio das propostas? O prazo final para submissão dos projetos de mobilidade sustentável é esta sexta-feira, dia 25 de setembro.

Quem pode participar do edital da Finep? Empresas brasileiras que possuam parceria técnico-científica com ao menos uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Qual o valor total disponível para subvenção? A Finep disponibiliza R$ 203,8 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos altamente inovadores.

Quais regiões possuem reserva de recursos? Projetos com atividades principais nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste possuem uma reserva de 30% do orçamento total.

Quais são as áreas de mobilidade contempladas? O edital abrange mobilidade aérea, aquaviária, metroferroviária e micromobilidade, conforme definido nas quatro linhas temáticas do certame.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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