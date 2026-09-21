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SOCORRISTA SE EMOCIONA APÓS TENTATIVA DE SALVAR CRIANÇA DE 5 ANOS
A imagem de um socorrista emocionado após uma ocorrência difícil chamou a atenção e revela um lado que muitas vezes não vemos por trás do uniforme.
Neste sábado, equipes de emergência foram mobilizadas para tentar salvar uma criança de apenas 5 anos, vítima de um soterramento em Umuarama. Durante longos minutos, os profissionais fizeram todo o possível, utilizando conhecimento, experiência e dedicação para tentar reverter a situação.
Infelizmente, apesar dos esforços da equipe, a criança não resistiu.
Após o atendimento, o registro mostra a emoção de um dos profissionais envolvidos na ocorrência. Um momento que representa não apenas a tristeza diante de um desfecho difícil, mas também o peso emocional carregado por quem trabalha diariamente na missão de salvar vidas.
Por trás de cada uniforme existe um ser humano. Profissionais que também sentem, sofrem e carregam consigo as marcas de ocorrências que jamais serão esquecidas.
Fica o nosso respeito, gratidão e reconhecimento a todos os bombeiros, socorristas, médicos, enfermeiros e demais profissionais da emergência que lutam até o último instante por cada vida. 🖤🙏
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