All Sprite Hours Start Times

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Epic Games has announced Fortnite Sprite Spree Week, a five-day event featuring increased spawn rates for some of the rarest Sprite variants. The event kicks off with Mythic Sprite Hours on August 15 before featuring a different Fortnite Sprite variant every day through August 19. Here is the full Fortnite Sprite Spree Week schedule and when every Sprite Hour starts in your region.
Fortnite Sprite Spree Week kicks off with Mythic Sprite Hours on Saturday, August 15. Unlike the rest of the event, Mythic Hours will be split into two separate two-hour sessions featuring increased spawn rates for the rare Zero Point and Grim Sprites.
The rest of Sprite Spree Week runs continuously from August 16 through August 19, with each day focusing on a different Sprite variant for 24 hours. For example, Galaxy Hours starts on August 16 before being replaced by Holo Hours the following day.
During Sprite Spree Week, Sprites will no longer cost Sprite Dust to resummon, Campfires will grant boosted XP, Sprites will level up twice as fast, and players can earn Lucky Locators. Here is a quick overview of the complete Fortnite Sprite Spree Week schedule:
|Date
|Sprite Event
|Duration
|August 15
|Mythic Hours
|Two separate two-hour sessions
|August 16
|Galaxy Hours
|24 hours
|August 17
|Holo Hours
|24 hours
|August 18
|Cube Hours
|24 hours
|August 19
|Gem Hours
|24 hours
Epic Games is hosting Sprite Spree Week to help players complete their Sprite Collections before Fortnite Chapter 7 Season 3 ends on August 19. So, if you are still missing rare Galaxy, Holofoil, Cube, or Gem Sprites, this will be one of your best opportunities to find them.
That said, keeping track of the busy schedule can be confusing, especially since each event starts on a different date in some regions. For your convenience, we have created easy-to-read tables outlining when every Fortnite Sprite Spree event starts and ends worldwide.
|Region
|Date
|Time
|Pacific Time (PT)
|August 15
|11:00 AM–1:00 PM
|Mountain Time (MT)
|August 15
|12:00 PM–2:00 PM
|Central Time (CT)
|August 15
|1:00 PM–3:00 PM
|Eastern Time (ET)
|August 15
|2:00 PM–4:00 PM
|Brazil (BRT)
|August 15
|3:00 PM–5:00 PM
|United Kingdom (BST)
|August 15
|7:00 PM–9:00 PM
|Europe (CEST)
|August 15
|8:00 PM–10:00 PM
|Turkey (TRT)
|August 15
|9:00 PM–11:00 PM
|United Arab Emirates (GST)
|August 15–16
|10:00 PM–12:00 AM
|China (CST)
|August 16
|2:00 AM–4:00 AM
|Japan (JST)
|August 16
|3:00 AM–5:00 AM
|South Korea (KST)
|August 16
|3:00 AM–5:00 AM
|Australia (AEST)
|August 16
|4:00 AM–6:00 AM
|New Zealand (NZST)
|August 16
|6:00 AM–8:00 AM
|Region
|Date
|Time
|Pacific Time (PT)
|August 15
|6:00 PM–8:00 PM
|Mountain Time (MT)
|August 15
|7:00 PM–9:00 PM
|Central Time (CT)
|August 15
|8:00 PM–10:00 PM
|Eastern Time (ET)
|August 15
|9:00 PM–11:00 PM
|Brazil (BRT)
|August 15–16
|10:00 PM–12:00 AM
|United Kingdom (BST)
|August 16
|2:00 AM–4:00 AM
|Europe (CEST)
|August 16
|3:00 AM–5:00 AM
|Turkey (TRT)
|August 16
|4:00 AM–6:00 AM
|United Arab Emirates (GST)
|August 16
|5:00 AM–7:00 AM
|China (CST)
|August 16
|9:00 AM–11:00 AM
|Japan (JST)
|August 16
|10:00 AM–12:00 PM
|South Korea (KST)
|August 16
|10:00 AM–12:00 PM
|Australia (AEST)
|August 16
|11:00 AM–1:00 PM
|New Zealand (NZST)
|August 16
|1:00 PM–3:00 PM
|Region
|Event Dates
|Start and End Time
|Pacific Time (PT)
|August 16–17
|6:00 AM–6:00 AM
|Mountain Time (MT)
|August 16–17
|7:00 AM–7:00 AM
|Central Time (CT)
|August 16–17
|8:00 AM–8:00 AM
|Eastern Time (ET)
|August 16–17
|9:00 AM–9:00 AM
|Brazil (BRT)
|August 16–17
|10:00 AM–10:00 AM
|United Kingdom (BST)
|August 16–17
|2:00 PM–2:00 PM
|Europe (CEST)
|August 16–17
|3:00 PM–3:00 PM
|Turkey (TRT)
|August 16–17
|4:00 PM–4:00 PM
|United Arab Emirates (GST)
|August 16–17
|5:00 PM–5:00 PM
|China (CST)
|August 16–17
|9:00 PM–9:00 PM
|Japan (JST)
|August 16–17
|10:00 PM–10:00 PM
|South Korea (KST)
|August 16–17
|10:00 PM–10:00 PM
|Australia (AEST)
|August 16–17
|11:00 PM–11:00 PM
|New Zealand (NZST)
|August 17–18
|1:00 AM–1:00 AM
|Region
|Event Dates
|Start and End Time
|Pacific Time (PT)
|August 17–18
|6:00 AM–6:00 AM
|Mountain Time (MT)
|August 17–18
|7:00 AM–7:00 AM
|Central Time (CT)
|August 17–18
|8:00 AM–8:00 AM
|Eastern Time (ET)
|August 17–18
|9:00 AM–9:00 AM
|Brazil (BRT)
|August 17–18
|10:00 AM–10:00 AM
|United Kingdom (BST)
|August 17–18
|2:00 PM–2:00 PM
|Europe (CEST)
|August 17–18
|3:00 PM–3:00 PM
|Turkey (TRT)
|August 17–18
|4:00 PM–4:00 PM
|United Arab Emirates (GST)
|August 17–18
|5:00 PM–5:00 PM
|China (CST)
|August 17–18
|9:00 PM–9:00 PM
|Japan (JST)
|August 17–18
|10:00 PM–10:00 PM
|South Korea (KST)
|August 17–18
|10:00 PM–10:00 PM
|Australia (AEST)
|August 17–18
|11:00 PM–11:00 PM
|New Zealand (NZST)
|August 18–19
|1:00 AM–1:00 AM
|Region
|Event Dates
|Start and End Time
|Pacific Time (PT)
|August 18–19
|6:00 AM–6:00 AM
|Mountain Time (MT)
|August 18–19
|7:00 AM–7:00 AM
|Central Time (CT)
|August 18–19
|8:00 AM–8:00 AM
|Eastern Time (ET)
|August 18–19
|9:00 AM–9:00 AM
|Brazil (BRT)
|August 18–19
|10:00 AM–10:00 AM
|United Kingdom (BST)
|August 18–19
|2:00 PM–2:00 PM
|Europe (CEST)
|August 18–19
|3:00 PM–3:00 PM
|Turkey (TRT)
|August 18–19
|4:00 PM–4:00 PM
|United Arab Emirates (GST)
|August 18–19
|5:00 PM–5:00 PM
|China (CST)
|August 18–19
|9:00 PM–9:00 PM
|Japan (JST)
|August 18–19
|10:00 PM–10:00 PM
|South Korea (KST)
|August 18–19
|10:00 PM–10:00 PM
|Australia (AEST)
|August 18–19
|11:00 PM–11:00 PM
|New Zealand (NZST)
|August 19–20
|1:00 AM–1:00 AM
|Region
|Event Dates
|Start and End Time
|Pacific Time (PT)
|August 19–20
|6:00 AM–6:00 AM
|Mountain Time (MT)
|August 19–20
|7:00 AM–7:00 AM
|Central Time (CT)
|August 19–20
|8:00 AM–8:00 AM
|Eastern Time (ET)
|August 19–20
|9:00 AM–9:00 AM
|Brazil (BRT)
|August 19–20
|10:00 AM–10:00 AM
|United Kingdom (BST)
|August 19–20
|2:00 PM–2:00 PM
|Europe (CEST)
|August 19–20
|3:00 PM–3:00 PM
|Turkey (TRT)
|August 19–20
|4:00 PM–4:00 PM
|United Arab Emirates (GST)
|August 19–20
|5:00 PM–5:00 PM
|China (CST)
|August 19–20
|9:00 PM–9:00 PM
|Japan (JST)
|August 19–20
|10:00 PM–10:00 PM
|South Korea (KST)
|August 19–20
|10:00 PM–10:00 PM
|Australia (AEST)
|August 19–20
|11:00 PM–11:00 PM
|New Zealand (NZST)
|August 20–21
|1:00 AM–1:00 AM
Fortnite Sprite Spree Week lasts five days, beginning with Mythic Sprite Hours on August 15 and ending with Gem Hours on August 20 at 6 AM PT. However, Mythic Hours is the only event that won’t remain active for an entire day. Instead, Epic Games will host two separate Mythic Sprite Hour sessions on August 15.
Galaxy, Holofoil, Cube, and Gem Hours will each last 24 hours, giving players considerably more time to hunt down the variants missing from their collections. Each event immediately leads into the next one, so the featured Sprite variant will change every day at 6 AM PT.
Although Chapter 7 Season 3 ends on August 19, players won’t lose their current Sprite Collections when the new season begins. Epic Games has confirmed that collected Sprites will carry over to Chapter 7 Season 4 alongside the new Sprite Garden feature.
Sprite Spree Week is therefore a final catch-up event rather than the last opportunity to use your collection. With Galaxy, Holofoil, Cube, and Gem variants receiving their own 24-hour events, players should have a much better chance of filling the remaining gaps before Fortnite Override launches on August 20.
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