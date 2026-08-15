onde assistir ao jogo e escalações

Everton e Lille se enfrentam no próximo dia 15 de agosto, às 11h (horário de Brasília), em um amistoso pré-temporada. O duelo acontece no Hill Dickinson Stadium, na Inglaterra.

O confronto marca o último compromisso das equipes antes de suas estreias oficiais na temporada 2026/27.

Onde assistir a Everton x Lille

A partida entre Everton e Lille, às 14h (horário de Brasília), não contará com transmissão oficial confirmada até o momento. O 365Scores fará a cobertura em tempo real do evento, além de disponibilizar as atualizações e onde assistir aos jogos na TV.

Escalações de Everton x Lille

Everton: Travers; Jake O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Iroegbunam e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Hackney e McNeil; Beto. Técnico: David Moyes.

Lille: Ozer; Santos, Alexsandro Ribeiro, Ngoy, Perraud; Diaoune, Mukau, Bentaleb, Onal; Giroud, Haraldsson. Técnico: Davide Ancelotti.

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