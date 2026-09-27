Alerta de Tempestades e calor extremo no Paraná, estado registra granizo e temperaturas próximas dos quase 40 °C

O Paraná enfrenta um cenário climático crítico com a combinação de um calor intenso que beira os quase 40 °C e a chegada de tempestades com granizo em diversas regiões do estado.

O alerta de Tempestades no Paraná ganhou força neste domingo, dia 27 de setembro de 2026, em meio a uma forte onda de calor. Enquanto grande parte do território paranaense registrou uma tarde de sol e temperaturas elevadas, áreas de instabilidade avançaram de Santa Catarina em direção ao Sul do estado, trazendo riscos de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta vermelho de grande perigo para onda de calor, que abrange todos os 399 municípios do Paraná. O aviso foi emitido no sábado, dia 26, e permanece com validade até as 18h da próxima quarta-feira, dia 30 de setembro.

Segundo o Inmet, a previsão Meteorologia indica temperaturas cerca de 5 °C acima da média por um período superior a cinco dias. Esse cenário aumenta significativamente os riscos provocados pelo calor extremo à saúde da população e às atividades cotidianas em todo o estado.

Perguntas Frequentes

1. Qual é a validade do alerta vermelho de calor no Paraná? O alerta emitido pelo Inmet tem validade até as 18h da quarta-feira, dia 30 de setembro.

2. Quais regiões estão sob risco de tempestades? O monitoramento aponta instabilidades vindas de Santa Catarina, com foco inicial no Sul do Paraná, apresentando risco de granizo e ventos fortes.

3. O que fazer durante as rajadas de vento? Evite ficar embaixo de árvores, não estacione perto de torres ou placas e retire aparelhos eletrônicos da tomada.

4. Quais são os números de emergência no estado? Em situações de perigo, ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros.

5. Qual a previsão para a temperatura no estado? As temperaturas estão cerca de 5 °C acima da média, com registros próximos aos 40 °C em várias regiões paranaenses.