Elves Brener celebra volta por cima no UFC após nocaute no primeiro round e encerra jejum de vitórias

O lutador amazonense Elves Brener reencontra o caminho das vitórias no UFC após nocaute técnico no primeiro round contra Josiah Harrell no UFC Vegas 121.

Conforme informação divulgada pelo ge, o triunfo sobre Josiah Harrell não apenas encerrou uma fase complicada para o brasileiro, mas também serviu como uma injeção de ânimo para o restante de sua trajetória no evento.

Após o combate, o lutador utilizou suas redes sociais para compartilhar a emoção do momento e agradecer o suporte recebido durante o período de instabilidade.

A superação de uma sequência negativa

Antes de vencer no UFC Vegas 121, Elves Brener enfrentava uma fase de desafios, tendo acumulado três derrotas consecutivas na organização. O lutador havia sido superado anteriormente por Myktybek Orolbai, Joel Alvarez e Esteban Ribovics.

Essa vitória interrompe um hiato de quase três anos sem triunfos na categoria, sendo que o último resultado positivo do amazonense havia ocorrido em novembro de 2023, quando também nocauteou Kaynan Kruschewsky no round inicial.

O desabafo nas redes sociais

Em uma mensagem carregada de emoção, o lutador destacou o aspecto psicológico de sua volta por cima. Ele afirmou: “Então eu lembrei de quem eu era, foi aí que a história mudou! Obrigado a todos, minha família e amigos! Toda minha família Chute Boxe! Deus é maravilhoso, família!”.

O apoio da equipe Chute Boxe foi citado como um pilar fundamental para que o atleta conseguisse retomar seu desempenho de alto nível e confiança dentro do cage.

Trajetória e números no MMA

Aos 29 anos, Elves Brener soma agora seis lutas dentro do UFC, totalizando três vitórias e três derrotas. O amazonense é conhecido por sua combatividade, tendo conquistado três bônus na organização, sendo duas vezes o prêmio de Luta da Noite e uma vez o de Performance da Noite.

No cenário do MMA profissional, o histórico do lutador é sólido, com 22 combates realizados. São 16 vitórias, sendo três por nocaute, 11 por finalização e duas por decisão dos juízes, além de seis derrotas.

Perguntas frequentes sobre a vitória de Elves Brener

Quem foi o adversário derrotado por Elves Brener? O amazonense derrotou Josiah Harrell no UFC Vegas 121.

Qual foi o método da vitória? A vitória foi conquistada por nocaute no primeiro round.

Quanto tempo Brener estava sem vencer? O lutador não vencia no UFC desde novembro de 2023, um período de quase três anos.

Quantos bônus o lutador possui no UFC? Ele acumula três bônus: duas Lutas da Noite e uma Performance da Noite.

Qual é o cartel atual do lutador no MMA profissional? Ele possui 22 lutas, com 16 vitórias e seis derrotas.