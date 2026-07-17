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Aluno de escola de aviação morre após ritual de 'banho de óleo' no PR

Aluno de escola de aviação morre após ritual de ‘banho de óleo’ no PR

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Aluno de escola de aviação morre após ritual de 'banho de óleo' no PR
1 de 3 Gustavo Henrique Lara — Foto: Redes sociais

Em nota, o Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) do Aeroclube de Ponta Grossa manifestou pesar pelo falecimento do aluno e disse que, em respeito à memória dele, à sua família e ao “trabalho das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos, não fará comentários adicionais sobre o ocorrido até que as investigações sejam concluídas”. Veja nota completa mais abaixo.

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