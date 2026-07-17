Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🔪 ÚLTIMOS DIAS! CAMPANHA +AMIGO COLECIONA TERMINA NESTE DOMINGO (19)
A reta final da campanha +amigo Coleciona chegou! Se você já completou sua cartela, não deixe para a última hora.
Até domingo (19/07), você pode trocar seus selos e garantir as facas RoyalVKB com até 97% de desconto.
Depois dessa data, a campanha será encerrada e essa oportunidade chega ao fim. Passe em uma unidade do Paraná Supermercados, apresente sua cartela preenchida e complete sua coleção.
📍 Paraná Supermercados – Ubiratã
Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069.
👉 Siga: @paranasupermercados
Source link
More: The Global Track