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ÚLTIMOS DIAS! CAMPANHA +AMIGO COLECIONA TERMINA NESTE DOMINGO (19)

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🔪 ÚLTIMOS DIAS! CAMPANHA +AMIGO COLECIONA TERMINA NESTE DOMINGO (19)

A reta final da campanha +amigo Coleciona chegou! Se você já completou sua cartela, não deixe para a última hora.

Até domingo (19/07), você pode trocar seus selos e garantir as facas RoyalVKB com até 97% de desconto.

Depois dessa data, a campanha será encerrada e essa oportunidade chega ao fim. Passe em uma unidade do Paraná Supermercados, apresente sua cartela preenchida e complete sua coleção.

📍 Paraná Supermercados – Ubiratã
Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069.

👉 Siga: @paranasupermercados

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