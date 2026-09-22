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Amanhã é dia de Morangos São José em Ubiratã!

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Amanhã é dia de Morangos São José em Ubiratã!
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🍓 Amanhã é dia de Morangos São José em Ubiratã! ❤️

Morangos fresquinhos, direto do cultivo, com opções a granel e selecionados para você escolher do jeitinho que gosta. 🍓✨

Também temos geleias artesanais, licor de morango e morangos congelados.

🚚 Faremos entregas amanhã, quarta-feira!

📲 Faça sua encomenda pelo WhatsApp: (45) 99992-2491

❤️ Morangos São José — sabor que vem da nossa terra!

#MorangosSãoJosé #Ubiratã #Morangos #Cafelândia #MorangosFrescos EntregaUbiratã

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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