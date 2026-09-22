Corinthians e São Paulo decidem o Brasileiro Feminino: saiba tudo sobre o reencontro das finalistas após dois anos

A decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026 coloca frente a frente os gigantes Corinthians e São Paulo em dois confrontos que prometem muita emoção

O futebol feminino brasileiro vive um momento decisivo com a definição da final do Brasileirão Feminino Série A1. O torneio, que reúne as melhores equipes do país, terá o seu campeão decidido em uma série de dois jogos entre Corinthians e São Paulo, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A primeira partida está marcada para este sábado, dia 26, às 16h30, na Neo Química Arena. O jogo de volta ocorre no sábado seguinte, dia 3, no mesmo horário, no estádio do Morumbis. A TV Brasil realizará a transmissão ao vivo de ambos os duelos.

Este encontro marca um capítulo importante na HISTÓRICA recente da modalidade, revivendo uma rivalidade que tem protagonizado momentos decisivos nos últimos anos. Abaixo, detalhamos como as equipes chegam para este embate HISTÓRICA.

A trajetória das Brabas até a final

O Corinthians chega à sua décima final consecutiva no Brasileirão Feminino, reforçando sua hegemonia no cenário nacional. As atuais hexacampeãs garantiram a vaga ao vencer o Bahia por 1 a 0 na última segunda-feira (21), com gol da atacante Jhonson, que também havia marcado na partida de ida.

O duelo de volta em São Paulo foi um marco para a temporada, registrando o maior público do futebol feminino em 2026, com 9.755 torcedores presentes na Neo Química Arena. A equipe busca agora o seu sétimo título na competição, mantendo o foco em sua campanha vitoriosa.

A campanha histórica das Soberanas

O São Paulo chega à decisão após superar o Flamengo nas semifinais. As tricolores venceram o primeiro jogo por 3 a 1 no Rio de Janeiro e confirmaram a classificação com uma vitória por 1 a 0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com gol de Késia.

A campanha são-paulina é considerada a melhor entre os finalistas, demonstrando solidez defensiva e eficiência ofensiva ao longo do campeonato. A equipe busca repetir o sucesso que teve na Supercopa do Brasil de 2025, quando derrotou o rival nos pênaltis.

Reencontro e logística de torcida única

Há exatamente dois anos, em 22 de setembro de 2024, as equipes decidiram o Brasileirão Feminino no mesmo palco da primeira final de 2026. Naquele ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 0 diante de 44.529 torcedores, consolidando seu domínio após ter vencido a ida por 3 a 1.

Uma mudança importante para esta edição é a logística de mando de campo. Pela primeira vez, as Brabas farão o jogo decisivo fora de casa. Devido à determinação de torcida única em clássicos no Estádio de São Paulo, o jogo de ida terá apenas corintianos, enquanto o Morumbis receberá exclusivamente a torcida tricolor.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde assistir à final do Brasileirão Feminino?

As partidas entre Corinthians e São Paulo serão transmitidas ao vivo pela TV Brasil.

2. Quando serão os jogos da final?

O primeiro jogo acontece neste sábado (26) e a volta no sábado seguinte (3), ambos às 16h30.

3. Como o São Paulo se classificou?O São Paulo eliminou o Flamengo nas semifinais com VITÓRIA no Rio de Janeiro e em Campinas.

4. Qual o critério de torcida nos Estádio?Devido às normas locais de segurança, os jogos terão torcida única, sendo exclusiva de corintianos na Neo Química Arena e de são-paulinos no Morumbis.

5. Quem venceu o último confronto de final entre eles?

Em 2024, o Corinthians conquistou o título brasileiro após vencer o São Paulo na decisão com placares de 3 a 1 e 2 a 0.