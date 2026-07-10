Amanhã tem almoço especial na Expobira!O Lumberjack Steakhouse estará servind…

🔥 Amanhã tem almoço especial na Expobira! 🥩

O Lumberjack Steakhouse estará servindo aquele churrasco de respeito, preparado com carnes selecionadas, muito sabor e qualidade.

⏰ A partir do meio-dia 📍 Expobira 2026

Reúna a família, chame os amigos e venha aproveitar um almoço irresistível. Quem conhece, volta. Quem ainda não provou, essa é a oportunidade perfeita!

#LumberjackSteakhouse #Expobira2026 #AlmoçoEspecial #Churrasco #VemPraExpobira

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes