Amanhã tem almoço especial na Expobira!O Lumberjack Steakhouse estará servind…

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🔥 Amanhã tem almoço especial na Expobira! 🥩
O Lumberjack Steakhouse estará servindo aquele churrasco de respeito, preparado com carnes selecionadas, muito sabor e qualidade.
⏰ A partir do meio-dia 📍 Expobira 2026
Reúna a família, chame os amigos e venha aproveitar um almoço irresistível. Quem conhece, volta. Quem ainda não provou, essa é a oportunidade perfeita!
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