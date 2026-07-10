Rodrigo Faro é condenado a pagar indenização a professora idosa

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que Rodrigo Faro e a empresa Triê Soluções Financeiras indenizem uma professora aposentada após uma disputa envolvendo um contrato firmado para renegociação de um financiamento de veículo. O comunicador foi condenado a indenizar a idosa em mais de 23 mil reais. Segundo a decisão, proferida pela juíza Ana Lucia Schmidt Rizzon, da Vara do Juizado Especial Cível de Itaquera, a consumidora foi atraída por promessas de redução de juros abusivos em um financiamento veicular. Confiando na imagem e no forte apelo de Rodrigo Faro, que aparecia nas campanhas da Triê afirmando em primeira pessoa termos como “nós contamos com mais de 20 mil clientes”, ela fechou o contrato.
A empresa, porém, não repassou os valores ao banco e a idosa quase teve seu carro apreendido por um oficial de justiça. Apesar da defesa de Faro justificar que ele era “apenas o garoto-propaganda”, para a Justiça de São Paulo o argumento não colou. Segundo a magistrada, celebridades de grande alcance televisivo incutem uma confiança determinante no consumidor médio.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
Fonte do Artigo
See more: The Global Track