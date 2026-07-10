Rodrigo Faro é condenado a pagar indenização a professora idosa

Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que Rodrigo Faro e a empresa Triê Soluções Financeiras indenizem uma professora aposentada após uma disputa envolvendo um contrato firmado para renegociação de um financiamento de veículo. O comunicador foi condenado a indenizar a idosa em mais de 23 mil reais. Segundo a decisão, proferida pela juíza Ana Lucia Schmidt Rizzon, da Vara do Juizado Especial Cível de Itaquera, a consumidora foi atraída por promessas de redução de juros abusivos em um financiamento veicular. Confiando na imagem e no forte apelo de Rodrigo Faro, que aparecia nas campanhas da Triê afirmando em primeira pessoa termos como “nós contamos com mais de 20 mil clientes”, ela fechou o contrato.

A empresa, porém, não repassou os valores ao banco e a idosa quase teve seu carro apreendido por um oficial de justiça. Apesar da defesa de Faro justificar que ele era “apenas o garoto-propaganda”, para a Justiça de São Paulo o argumento não colou. Segundo a magistrada, celebridades de grande alcance televisivo incutem uma confiança determinante no consumidor médio.

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