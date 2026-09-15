💙 DIA DO CLIENTE NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 🎉

Nesta terça-feira, 15/09, o Paraná Supermercados preparou uma condição especial na promoção 44 Anos – Acelere Seus Sonhos! 🚗🏆

🛒 A cada R$ 140 em compras, clientes cadastrados no Clube +Amigo ganham cupom em dobro para concorrer aos prêmios da campanha! 🎟️✨

É mais uma oportunidade de participar, aumentar suas chances e ficar ainda mais perto de realizar aquele grande sonho! 💛

📍 Paraná Supermercados

Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

📸 Instagram: @paranasupermercados

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes