🚨 PÁLIO FURTADO EM UBIRATÃ É RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR

Um veículo Fiat Palio, que havia sido furtado de dentro de uma garagem residencial em Ubiratã, foi recuperado nesta segunda-feira (14) pela Polícia Militar.

Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online são de que o carro foi localizado abandonado na região da Estrada Carlos Gomes, durante as diligências realizadas pela equipe policial.

Conforme as informações, os objetos de trabalho e pertences pessoais que estavam dentro do veículo no momento do furto continuavam no local e permaneciam intactos quando o carro foi recuperado.

O veículo foi encaminhado para o destacamento para os procedimentos cabíveis.

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