🚨 CORPO DE MULHER DESAPARECIDA É ENCONTRADO ENTERRADO NO QUINTAL DE CASA EM CAMPO MOURÃO

A Polícia Civil encontrou, nesta terça-feira (15), o corpo de Isabel Brilhador, de 65 anos, que estava desaparecida desde o dia 4 de setembro, em Campo Mourão.

O corpo foi localizado enterrado nos fundos do próprio imóvel, no Jardim Cidade Alta. A Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos de perícia no local. O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

O desaparecimento vinha sendo investigado pela Polícia Civil. Durante as diligências, um homem de 31 anos chegou a ser preso temporariamente, suspeito de envolvimento no caso. Segundo as investigações, também teria ocorrido uma movimentação de aproximadamente R$ 80 mil via Pix a partir da conta da vítima.

A causa da morte e as circunstâncias em que o crime ocorreu ainda deverão ser esclarecidas pela perícia e pela investigação policial.

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