A luta diária de ambulantes que transformam o desfile de 7 de Setembro em oportunidade de renda para sustentar suas famílias no Distrito Federal

O feriado de 7 de Setembro, marcado pelas celebrações do Desfile da Independência, representa para muitos trabalhadores informais uma oportunidade crucial de garantir o sustento. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, diversos ambulantes percorreram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enfrentando longas jornadas e condições físicas desafiadoras para realizar suas vendas.

Entre os trabalhadores estava Renato Siqueira, conhecido como Palhaço Bolinha. Aos 53 anos, ele equilibrou cerca de 30 quilos de mercadorias, incluindo balões e algodões-doces, em uma caminhada apressada pela região. O autônomo, que reside em Água Quente, precisou acordar às 4h30 para buscar clientes em um dia de intenso movimento.

A dedicação desses profissionais reflete a necessidade de superar dificuldades financeiras e buscar alternativas ao mercado formal. Enquanto alguns combinam o comércio de rua com outras ocupações, outros utilizam as datas comemorativas como a principal fonte de recursos para manter a casa e garantir a educação dos filhos.

A rotina de sacrifícios do Palhaço Bolinha

Renato Siqueira, que atua como Palhaço Bolinha, relatou que decidiu abandonar um emprego anterior, onde ganhava um salário mínimo, para viver da venda de doces e brinquedos. Ele destaca que, apesar do peso dos produtos e do cansaço, a atividade oferece uma perspectiva diferente de renda, especialmente em datas como o 7 de Setembro, o Dia das Crianças e o Ano Novo.

Trabalhadores que acumulam funções

A reportagem da Agência Brasil também ouviu outros vendedores que dividem o tempo entre empregos formais e a informalidade. Gustavo Ferreira, de 30 anos, trabalha como cobrador de ônibus e aproveitou o feriado para vender churros. Já Samuel Santos, que atua como porteiro, estreou na venda de água de coco na Esplanada, buscando uma fonte extra de renda para seus dois filhos.

O sonho da educação para os filhos

O paraibano Reinivaldo Garcia, de 54 anos, que vendia bonés e chapéus por R$ 20, compartilhou sua trajetória de vida. Com Estudou limitados até a terceira série do primário por necessidade de trabalhar, ele enfatiza aos dois filhos a importância da educação. Para ele, o Estudou é o caminho para que a nova geração não precise enfrentar o trabalho sob o sol forte como ele enfrenta diariamente.

FAG: Perguntas e Respostas

1. Por que os ambulantes buscam o 7 de Setembro para trabalhar?

Eles buscam o feriado devido ao grande fluxo de pessoas na Esplanada dos Ministérios, o que aumenta a expectativa de vendas para melhorar a renda familiar.

2. Qual o peso carregado pelo vendedor Renato Siqueira?

Ele carrega cerca de 30 quilos de mercadorias, incluindo balões e algodões-doces, durante sua jornada de trabalho.

3. Todos os ambulantes vivem exclusivamente da venda nas ruas?

Não. A fonte aponta casos como o de Gustavo Ferreira e Samuel Santos, que mantêm empregos formais, como cobrador e porteiro, respectivamente, e utilizam o comércio informal como complemento.

4. Qual o valor dos produtos vendidos pelos ambulantes citados?

Os algodões-doces e churros são vendidos a R$ 10, os balões a R$ 20 e os bonés ou chapéus também custam R$ 20.

5. De onde vêm esses trabalhadores?

Eles residem em regiões administrativas do Distrito Federal, como Água Quente e Planaltina, deslocando-se até o centro da capital para atuar no comércio informal.