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O feriado de 7 de Setembro, marcado pelas celebrações do Desfile da Independência, representa para muitos trabalhadores informais uma oportunidade crucial de garantir o sustento. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, diversos ambulantes percorreram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enfrentando longas jornadas e condições físicas desafiadoras para realizar suas vendas.
Entre os trabalhadores estava Renato Siqueira, conhecido como Palhaço Bolinha. Aos 53 anos, ele equilibrou cerca de 30 quilos de mercadorias, incluindo balões e algodões-doces, em uma caminhada apressada pela região. O autônomo, que reside em Água Quente, precisou acordar às 4h30 para buscar clientes em um dia de intenso movimento.
A dedicação desses profissionais reflete a necessidade de superar dificuldades financeiras e buscar alternativas ao mercado formal. Enquanto alguns combinam o comércio de rua com outras ocupações, outros utilizam as datas comemorativas como a principal fonte de recursos para manter a casa e garantir a educação dos filhos.
Renato Siqueira, que atua como Palhaço Bolinha, relatou que decidiu abandonar um emprego anterior, onde ganhava um salário mínimo, para viver da venda de doces e brinquedos. Ele destaca que, apesar do peso dos produtos e do cansaço, a atividade oferece uma perspectiva diferente de renda, especialmente em datas como o 7 de Setembro, o Dia das Crianças e o Ano Novo.
A reportagem da Agência Brasil também ouviu outros vendedores que dividem o tempo entre empregos formais e a informalidade. Gustavo Ferreira, de 30 anos, trabalha como cobrador de ônibus e aproveitou o feriado para vender churros. Já Samuel Santos, que atua como porteiro, estreou na venda de água de coco na Esplanada, buscando uma fonte extra de renda para seus dois filhos.
O paraibano Reinivaldo Garcia, de 54 anos, que vendia bonés e chapéus por R$ 20, compartilhou sua trajetória de vida. Com Estudou limitados até a terceira série do primário por necessidade de trabalhar, ele enfatiza aos dois filhos a importância da educação. Para ele, o Estudou é o caminho para que a nova geração não precise enfrentar o trabalho sob o sol forte como ele enfrenta diariamente.
1. Por que os ambulantes buscam o 7 de Setembro para trabalhar?
Eles buscam o feriado devido ao grande fluxo de pessoas na Esplanada dos Ministérios, o que aumenta a expectativa de vendas para melhorar a renda familiar.
2. Qual o peso carregado pelo vendedor Renato Siqueira?
Ele carrega cerca de 30 quilos de mercadorias, incluindo balões e algodões-doces, durante sua jornada de trabalho.
3. Todos os ambulantes vivem exclusivamente da venda nas ruas?
Não. A fonte aponta casos como o de Gustavo Ferreira e Samuel Santos, que mantêm empregos formais, como cobrador e porteiro, respectivamente, e utilizam o comércio informal como complemento.
4. Qual o valor dos produtos vendidos pelos ambulantes citados?
Os algodões-doces e churros são vendidos a R$ 10, os balões a R$ 20 e os bonés ou chapéus também custam R$ 20.
5. De onde vêm esses trabalhadores?
Eles residem em regiões administrativas do Distrito Federal, como Água Quente e Planaltina, deslocando-se até o centro da capital para atuar no comércio informal.