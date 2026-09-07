Candidatos ao Senado pelo Paraná apresentam propostas em sabatinas da RPC

RPC exibiu sabatinas com os nove candidatos ao Senado pelo Paraná; veja as propostas que cada um apresentou ao telejornal Meio‑Dia Paraná.

A RPC, afiliada da TV Globo, ouviu ao longo da semana os nove candidatos ao Senado pelo Paraná em entrevistas exibidas no telejornal Meio‑Dia Paraná, conforme compilado pelo G1. A rodada de sabatinas começou na segunda‑feira (31) e, neste sábado (5), foram ao ar as entrevistas dos quatro candidatos restantes. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de representantes das campanhas.

Como foram as sabatinas

Os cinco Primeiro candidatos no cenário estimulado da pesquisa Quaest participaram de sabatinas ao vivo de 30 minutos: Alexandre Curi (Republicanos), Gleisi Hoffmann (PT), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL) e Cristina Graeml (PSD). No sábado foram exibidas entrevistas com Dr. Rosinha (PT), Joaquim do MLB (Unidade Popular), Karen Guerreiro (Missão) e Marcelo Marcelino (PCO).

Principais propostas e posicionamentos, por Candidatos

Alexandre Curi (Republicanos) — Defendeu o fim da escala 6×1, desde que haja compensação tributária para micro e pequenos empresários, e alertou para o risco de demissões caso a alteração não seja acompanhada de medidas fiscais.

Cristina Graeml (PSD) — Manifestou posição a favor do fim do Fundo Eleitoral e disse defender doações de eleitores e empresários. Ao ser questionada sobre os R$ 3,5 milhões recebidos do fundo para a campanha, afirmou que pretende seguir as regras atuais para se eleger e, depois, propor a mudança.

Deltan Dallagnol (Novo) — Afirmou estar elegível para disputar a eleição, apesar de o registro de candidatura ainda estar pendente de análise definitiva pela Justiça Eleitoral, e questionou a manutenção do entendimento que levou à cassação do seu mandato em 2023 pelo TSE.

Dr. Rosinha (PT) — Defendeu a aprovação de uma Lei da Misoginia, equiparando a discriminação contra mulheres ao crime de racismo, e citou uma PEC em tramitação no Senado que, segundo ele, visa unificar o sistema de segurança pública e criar um Ministério da Segurança Pública.

Filipe Barros (PL) — Propôs aumentar as penas para condenados por feminicídio e o cumprimento de sentenças em presídios de segurança máxima, além de medidas de prevenção que passem pelo fortalecimento da família e ações educativas.

Gleisi Hoffmann (PT) — Declarou ser favorável à abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal quando houver irregularidades, recordando que o julgamento de ministros é função do Senado.

Joaquim do MLB (Unidade Popular) — Defendeu uma política de “despejo zero” para ocupações de imóveis há muito tempo desocupados, criticando o uso da força policial em remoções e defendendo o diálogo como alternativa.

Karen Guerreiro (Missão) — Anunciou intenção de levar mais médicos especialistas para cidades do interior do estado, citando a necessidade de reduzir deslocamentos para consultas e o impacto disso nas estradas.

Marcelo Marcelino (PCO) — Defendeu a reestatização de empresas Pública privatizadas no estado, citando nomes mencionados na sabatina (Copel, Sanepar, Petrobras, Banco do Brasil) e afirmou ser necessária uma auditoria cidadã da dívida pública para reduzir o pagamento de juros a credores.

As declarações acima foram registradas nas entrevistas exibidas pela RPC e resumidas pelo G1. As sabatinas exibiram propostas e posicionamentos dos candidatos, sem que as reportagens do veículo tenham interinido para avaliar ou confirmar a viabilidade das propostas.