Cavalletta chega ao Festival Moto Brasil com experiência de segurança inteligente pelo Smart APP

De 16 a 18 de outubro, a Cavalletta participará do Festival Moto Brasil, no Riocentro, no Rio de Janeiro, com os modelos inteligentes C3 Pro e C15 Pro, além dos novos E22, E23, E30 e E17D. No estande 03B, o público poderá conhecer de perto diferentes modelos e experimentar os recursos de segurança inteligente oferecidos pelo Cavalletta Smart APP.

A participação da Cavalletta no evento será também uma oportunidade para trocar experiências com marcas de motocicletas, profissionais do setor, clubes de motociclistas e entusiastas de veículos de duas rodas, discutindo novos produtos, tecnologias e as necessidades reais dos usuários.

Nesta edição, a Cavalletta apresentará seus produtos e experiências interativas a partir do conceito da marca: “Segurança na estrada, controle em suas mãos!” A segurança começa pelo desempenho e pela confiabilidade dos componentes do veículo. Quando a moto está estacionada ou fora do campo de visão do usuário, o Smart APP permite acompanhar e gerenciar seu status de forma prática.

Smart APP no centro da experiência

O C3 Pro e o C15 Pro estarão equipados com o Smart APP para que os visitantes possam experimentar recursos como acionamento e desligamento remotos, travamento do veículo, localização em tempo real, Modo Perdido, histórico de trajetos e compartilhamento familiar.

Ao enviar comandos pelo aplicativo durante a experiência no estande, será possível observar a resposta dos veículos e entender como o gerenciamento pode ser feito diretamente pelo celular. Travar o veículo, consultar sua localização ou ativar o Modo Perdido são ações que poderão ser demonstradas na prática, mostrando como os recursos se adaptam a situações do dia a dia, como deslocamentos, estacionamento e uso compartilhado em família.

C3 Pro, C15 Pro e novos modelos

Além da experiência com o Smart APP, a Cavalletta apresentará E22, E23, E30 e E17D. Os visitantes poderão conhecer detalhes de design, estrutura e equipamentos de cada modelo e avaliar qual opção melhor atende às suas necessidades de deslocamento, transporte de pessoas e objetos e condições de circulação.

A segurança começa pelo próprio veículo. Para situações como aclives, vias irregulares, condução noturna e frenagens de emergência, diferentes modelos contam com sistemas de suspensão, freios a disco ou ABS, faróis de alta luminosidade e pneus adequados às respectivas condições de uso. Os equipamentos podem variar conforme o modelo exposto.

Segurança também no pós-venda

Após a entrega do veículo, a disponibilidade de produtos e o suporte local também são importantes para a experiência de longo prazo. A fábrica da Cavalletta no Brasil está em construção, e a marca planeja abrir 15 lojas de distribuidores estratégicos no segundo semestre. Serviços de manutenção, peças, garantia de bateria e orientação de uso serão ampliados gradualmente, criando canais locais de atendimento mais claros e estáveis.

De 16 a 18 de outubro, visite o estande 03B da Cavalletta no Riocentro para experimentar o Smart APP e conhecer de perto C3 Pro, C15 Pro, E22, E23, E30 e E17D.

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Jason Zhao

Gerente de Vendas

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