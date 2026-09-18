Senado Federal organiza sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência nesta segunda-feira

O Plenário do Senado Federal prepara uma sessão especial dedicada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, buscando debater avanços e direitos essenciais para a inclusão plena na sociedade brasileira.

O Senado Federal vai realizar, na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, uma sessão especial voltada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A iniciativa visa dar visibilidade às demandas do segmento e fortalecer o diálogo sobre acessibilidade.

A data, celebrada anualmente em 21 de setembro, possui um histórico de mobilização social. O grupo responsável por impulsionar essas pautas, o Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes, atua de forma contínua em prol da causa desde o ano de 1979.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o requerimento para a realização desta sessão especial foi apresentado pelo Senado Paulo Paim (PT-RS), que busca promover um debate amplo sobre as políticas públicas necessárias para o setor.

Origem e propósito da data comemorativa

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência não é apenas uma data simbólica. Ela serve como um marco para a conscientização sobre a necessidade de garantir a participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade.

A criação da data, articulada pelo movimento social, reflete décadas de luta por direitos civis e pela eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais que ainda persistem no cotidiano dos brasileiros.

O papel do Senado na inclusão social

Ao realizar sessões temáticas, o Poder Legislativo coloca em evidência a urgência de políticas que assegurem direitos fundamentais. A inclusão social é um dos pilares discutidos durante essas atividades parlamentares.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a sessão

1. Quando ocorrerá a sessão especial no Senado?

A sessão está marcada para a próxima segunda-feira, dia 21 de setembro.

2. Qual é o objetivo principal do evento?

O objetivo é conscientizar sobre a importância de políticas que assegurem a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade.

3. Quem solicitou a sessão?O requerimento foi apresentado pelo Senado Paulo Paim (PT-RS).

4. Desde quando o movimento atua nesta causa?

O Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes atua em prol da inclusão social desde 1979.

5. Por que o dia 21 de setembro foi escolhido?

A data é um marco anual de mobilização criado pelo Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes para reivindicar inclusão e direitos sociais.