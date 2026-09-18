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MPPR presta homenagem ao Promotor de Justiça Rogério Rudiniki Neto

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O Ministério Público do Paraná presta homenagem ao Promotor de Justiça Rogério Rudiniki Neto, que atuava na 1ª Promotoria de Justiça de Paranaguá. Sua partida, ocorrida nesta quarta-feira, 9 de setembro, deixa consternados familiares, amigos e colegas de instituição, que neste momento se unem em torno da lembrança de sua trajetória e da convivência compartilhada ao longo dos anos. 

Rogério tomou posse no Ministério Público do Paraná em 2 de junho de 2017, após aprovação no concurso público realizado em 2016, para o qual se inscreveram mais de seis mil candidatos. Construiu sua trajetória profissional em diferentes comarcas do estado, como Lapa, Antonina, Realeza, Imbituva e Goioerê, onde permaneceu por mais de três anos antes de assumir a Promotoria de Justiça de Paranaguá, em outubro de 2025.

Em sua atuação, Rogério manteve proximidade com a comunidade, especialmente com estudantes e instituições de ensino. Em Goioerê, participou de ações de prevenção ao bullying e de iniciativas de aproximação dos estudantes com o Ministério Público e o sistema de Justiça. Também atuou na defesa do direito à educação, em ações que contribuíram para a continuidade de instituições de ensino e para a retomada da oferta de ensino médio no período noturno, atendendo à demanda de estudantes que trabalham ou precisam trabalhar durante o dia.

Em julho de 2025, foi homenageado como patrono de turmas de formandos do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Maria Antonieta Scarpari, de Goioerê, em reconhecimento à sua atuação em defesa da escola e do direito à educação.

Além da atuação profissional, Rogério tinha destacada trajetória acadêmica. Graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi autor de trabalhos jurídicos e do livro “Processo Coletivo Passivo – Uma Proposta de Sistematização e Operacionalização”. Também era aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A trajetória de Rogério também foi lembrada por instituições com as quais manteve vínculos profissionais e acadêmicos. A Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Paranaguá, a Faculdade de Direito da USP e o Núcleo de Direito Processual Civil Comparado da UFPR, do qual participou, prestaram homenagens ao Promotor. 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Rogério e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele, neste momento de profunda tristeza para o Ministério Público do Paraná.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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