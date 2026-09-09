🎉 ANIVERSÁRIO PREMIADO 99 ÓTICAS! 🥳👓

O aniversário da 99 Óticas merece uma comemoração especial! 💛💙

E você é nosso convidado para participar de um delicioso COFFEE BREAK, no dia 09/09, a partir das 9h. ☕🍰

Será um momento especial para celebrar mais um ano dessa história e agradecer a todos que fazem parte dela! 💙

📅 09 DE SETEMBRO

⏰ A partir das 9h

📍 99 Óticas – Ubiratã

Venha comemorar com a gente! 🎈✨

99 Óticas – Preço Único

📍 Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro – Ubiratã

📸 Instagram: @99oticasubirata

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