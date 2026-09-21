ANTT suspende temporariamente testes de radares de velocidade média no Paraná

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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que suspendeu temporariamente os testes de radares que calculam a velocidade média dos veículos em rodovias do Paraná. Segundo a agência, a paralisação ocorre para a realização de análises técnicas e ajustes operacionais relacionados à sinalização e à comunicação aos usuários.
A ANTT também afirmou que nenhum motorista foi multado pelo sistema durante o período de testes.
De acordo com a ANTT, o sistema utiliza dois radares instalados em pontos distintos de cada trecho para cruzar os registros e calcular a velocidade média do veículo ao percorrer a distância entre ambos. A agência explicou que, assim, a prática de frear apenas ao se aproximar de um equipamento fica sem efeito.
O texto da ANTT traz um exemplo: num trecho de 5 quilômetros com limite de 80 km/h, o motorista precisa levar pelo menos 3 minutos e 45 segundos para completar o percurso; caso chegue antes, a velocidade média estaria acima do permitido.
Segundo a ANTT, a suspensão tem caráter temporário e visa aprimorar o projeto por meio de análises técnicas e ajustes operacionais, especialmente na sinalização e na comunicação aos usuários. A agência afirmou que o objetivo dos testes é avaliar a tecnologia e que os locais onde o sistema for utilizado devem informar os usuários sobre a realização do experimento.
A ANTT não informou prazo para retomada dos testes.