ANTT suspende temporariamente testes de radares de velocidade média no Paraná

Agência informou que a pausa visa ajustes técnicos e operacionais; nenhum motorista foi multado e testes estavam previstos em 13 trechos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que suspendeu temporariamente os testes de radares que calculam a velocidade média dos veículos em rodovias do Paraná. Segundo a agência, a paralisação ocorre para a realização de análises técnicas e ajustes operacionais relacionados à sinalização e à comunicação aos usuários.

A ANTT também afirmou que nenhum motorista foi multado pelo sistema durante o período de testes.

Onde os testes estavam previstos

BR-277 — Morretes (descida da Serra do Mar), do km 41 ao km 33 (8 km) — EPR Litoral Pioneiro;

— Morretes (descida da Serra do Mar), do km 41 ao km 33 (8 km) — EPR Litoral Pioneiro; BR-277 — Guarapuava, do km 350,9 ao km 354,2 (3,3 km) — EPR Iguaçu;

— Guarapuava, do km 350,9 ao km 354,2 (3,3 km) — EPR Iguaçu; BR-277 — entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras, do km 457,3 ao km 476,9 (19,6 km) — EPR Iguaçu;

— entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras, do km 457,3 ao km 476,9 (19,6 km) — EPR Iguaçu; BR-277 — entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, do km 609 ao km 613 (3,5 km) — EPR Iguaçu;

— entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, do km 609 ao km 613 (3,5 km) — EPR Iguaçu; BR-277 — entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, do km 613 ao km 609 (3,5 km) — EPR Iguaçu;

— entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, do km 613 ao km 609 (3,5 km) — EPR Iguaçu; BR-277 — São Miguel do Iguaçu, do km 685,4 ao km 689 (3,6 km) — EPR Iguaçu;

— São Miguel do Iguaçu, do km 685,4 ao km 689 (3,6 km) — EPR Iguaçu; BR-376 — entre Mauá da Serra e Ortigueira, do km 304 ao km 309 (5 km) — Motiva Paraná;

— entre Mauá da Serra e Ortigueira, do km 304 ao km 309 (5 km) — Motiva Paraná; BR-376 — Tibagi, do km 430 ao km 435 (5 km) — Motiva Paraná;

— Tibagi, do km 430 ao km 435 (5 km) — Motiva Paraná; BR-376 — entre Tibagi e Ponta Grossa, do km 441 ao km 446 (4 km) — Motiva Paraná;

— entre Tibagi e Ponta Grossa, do km 441 ao km 446 (4 km) — Motiva Paraná; BR-163 — Capitão Leônidas Marques, do km 151,4 ao km 139,9 (11,5 km) — EPR Iguaçu;

— Capitão Leônidas Marques, do km 151,4 ao km 139,9 (11,5 km) — EPR Iguaçu; Rodovias estaduais — PR-151 entre Carambeí e Ponta Grossa, do km 306 ao km 315 (9 km) — EPR Litoral Pioneiro;

— PR-151 entre Carambeí e Ponta Grossa, do km 306 ao km 315 (9 km) — EPR Litoral Pioneiro; Rodovias estaduais — PR-444 em Arapongas, do km 17 ao km 24 (7 km) — EPR Paraná;

— PR-444 em Arapongas, do km 17 ao km 24 (7 km) — EPR Paraná; Rodovias estaduais — PR-862 em Ibiporã, do km 2 ao km 10 (8 km) — EPR Paraná.

Como funciona o sistema

De acordo com a ANTT, o sistema utiliza dois radares instalados em pontos distintos de cada trecho para cruzar os registros e calcular a velocidade média do veículo ao percorrer a distância entre ambos. A agência explicou que, assim, a prática de frear apenas ao se aproximar de um equipamento fica sem efeito.

O texto da ANTT traz um exemplo: num trecho de 5 quilômetros com limite de 80 km/h, o motorista precisa levar pelo menos 3 minutos e 45 segundos para completar o percurso; caso chegue antes, a velocidade média estaria acima do permitido.

Motiva da suspensão e próximos passos

Segundo a ANTT, a suspensão tem caráter temporário e visa aprimorar o projeto por meio de análises técnicas e ajustes operacionais, especialmente na sinalização e na comunicação aos usuários. A agência afirmou que o objetivo dos testes é avaliar a tecnologia e que os locais onde o sistema for utilizado devem informar os usuários sobre a realização do experimento.

A ANTT não informou prazo para retomada dos testes.