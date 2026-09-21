Pé-de-Meia: governo inicia pagamento da sexta parcela do incentivo para estudantes nesta segunda-feira

Programas Pé-de-Meia libera sexta parcela de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio em todo o país nesta segunda-feira

Os estudantes beneficiados pelo Programas Pé-de-Meia começaram a receber, nesta segunda-feira (21), a sexta parcela do incentivo à frequência escolar. O benefício é destinado aos alunos que comprovaram a participação em pelo menos 80% das aulas durante o mês de julho de 2026.

Além do ensino médio regular, o cronograma também contempla os estudantes matriculados na educação de jovens e adultos (EJA), que recebem agora a parcela referente à aprovação no segundo semestre do ciclo EJA, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O repasse dos valores será realizado de forma escalonada até o dia até 28 de setembro. A data exata do depósito na conta do Estudantes depende diretamente do mês em que ele nasceu, garantindo a organização do fluxo de pagamentos em todo o território nacional.

Valores e prazos de pagamento

Os valores transferidos variam conforme a modalidade de ensino. Estudantes do ensino médio regular recebem o montante de R$ 200, enquanto os alunos da EJA têm direito a uma parcela de R$ 225. O calendário oficial estabelece que os nascidos em janeiro e fevereiro receberam no dia 21, seguidos pelos de março e abril no dia 22, maio e junho no dia 23, julho e agosto no dia 24, setembro e outubro no dia 25, e novembro e dezembro no dia até 28.

Durante este mesmo período, o governo também pode realizar o pagamento de parcelas referentes à matrícula de 2026 e Frequência de meses anteriores, desde que as redes de ensino tenham enviado ou corrigido as informações necessárias dos alunos junto ao Ministério da Educação.

Critérios de elegibilidade e manutenção

Para participar do Pé-de-Meia, o Estudantes deve estar matriculado na rede pública e possuir inscrição ativa no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. É fundamental que o CPF do aluno esteja regular e que ele mantenha a frequência escolar mínima de ao menos 80% para garantir o recebimento mensal.

Caso a frequência caia abaixo do limite exigido, o valor da parcela fica retido. No entanto, o sistema permite que o recurso seja liberado posteriormente, assim que o Estudantes voltar a atingir a meta de presença escolar. O Programas prevê até nove parcelas anuais para o ensino regular e oito para a EJA.

Como consultar o benefício e tirar dúvidas

Os alunos podem acompanhar o status dos pagamentos, verificar se houve alguma rejeição ou aprovação, e acessar o histórico de informações escolares diretamente pela página eletrônica do Pé-de-Meia. O acesso é feito mediante login e senha na plataforma digital Gov.br.

Para casos de dúvidas adicionais, o Ministério da Educação disponibiliza a seção de Perguntas Frequentes no portal oficial. Caso precise de suporte técnico ou orientações específicas, os estudantes e seus responsáveis podem entrar em contato pelo telefone 0800-616161.

Perguntas Frequentes

1. O que acontece se minha frequência ficar abaixo de ao menos 80%?O valor da parcela fica retido, mas pode ser pago posteriormente assim que o Estudantes atingir a frequência exigida novamente.

2. Como saber a data exata do meu pagamento?

O pagamento segue o mês de nascimento, começando em 21 de setembro para nascidos em janeiro e fevereiro e terminando em 28 de setembro para nascidos em novembro e dezembro.

3. Preciso me inscrever no Programas?Não, a participação é automática para quem cumpre os requisitos, como estar no CadÚnico e matriculado na rede pública.

4. Qual o valor total que posso receber no Programas?Somando todas as parcelas, depósitos anuais e o bônus do Enem, o valor pode chegar a R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.

5. Onde consulto o status do meu pagamento?

A consulta deve ser feita pelo portal do Pé-de-Meia, utilizando o login e senha da conta Gov.br.