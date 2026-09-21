Lula se reúne com prefeito de Nova York e presidente do Uruguai antes da Assembleia Geral da ONU nos EUA

Lula cumpre agenda oficial em Nova York com foco em políticas públicas e cooperação regional antes da 81º Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua agenda nos Estados Unidos com encontros estratégicos antes da abertura da 81º Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para esta terça-feira. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, os diálogos envolveram lideranças locais e regionais.

O chefe do Executivo brasileiro se reuniu com Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, e com o senador Bernie Sanders, ambos opositores de Donald Trump. O encontro serviu para debater o fortalecimento da democracia e a luta contra a desinformação global.

Além da agenda política em solo americano, Lula manteve tratativas importantes com o Uruguai para alinhar projetos de integração. A seguir, detalhamos os principais pontos discutidos nestas reuniões que marcaram a chegada da comitiva brasileira em Nova York.

Diálogo sobre políticas sociais e o custo de vida em Nova York

Durante a conversa com o prefeito Zohran Mamdani, o presidente Lula destacou a necessidade de priorizar a população pobre na formulação de políticas públicas. Mamdani, que se define como socialista democrata, expôs a realidade local onde um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza.

Mamdani descreveu Nova York como a cidade mais cara das Américas e a terceira mais custosa do mundo. Para combater a insegurança alimentar, o prefeito mencionou a implementação de supermercados populares em sua gestão, recebendo elogios de Lula, que o classificou como uma inspiração.

Críticas ao aumento de gastos militares e foco na desigualdade

O presidente brasileiro aproveitou o espaço para criticar o aumento recente dos investimentos em armas e defesa militar por parte de países europeus e do Japão. Lula lamentou que esses recursos não estejam sendo direcionados para o combate à fome e para a educação.

O encontro também serviu para uma reflexão sobre o futuro da gestão pública.

Integração com Uruguai e novos acordos comerciais

Em reunião com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, a pauta focou no fortalecimento do multilateralismo e na integração latino-americana. Foi formalizada a autorização para que o Brasil utilize o excedente da cota Uruguai de exportação de carne bovina para a China.

Os dois líderes também discutiram a regulamentação das apostas online, conhecidas como bets. Além disso, o governo Uruguai destacou em nota oficial que temas como infraestrutura, intercâmbio cultural e o desenvolvimento produtivo dentro do Mercosul e da CELAC foram priorizados.

Projetos de infraestrutura e cooperação transfronteiriça

A cooperação entre Brasil e Uruguai deve avançar em breve com novos encontros.

O objetivo é estreitar ainda mais os laços comerciais e logísticos entre as nações vizinhas. A agenda reforça o compromisso de ambos os Presidente em promover o desenvolvimento regional e a integração das economias sul-americanas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Com quem o presidente Lula se reuniu em Nova York?

Lula se reuniu com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, o senador Bernie Sanders e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

2. Qual foi o principal tema debatido com o prefeito de Nova York?

O foco foi a formulação de políticas públicas voltadas aos pobres, o combate à desinformação e a defesa da democracia frente ao extremismo político.

3. O que foi acordado com o presidente do Uruguai?

O Uruguai autorizou o Brasil a utilizar seu excedente na cota de exportação de carne bovina para a China e ambos discutiram a regulamentação de apostas online.

4. Existe algum projeto de infraestrutura entre Brasil e Uruguai?Sim, os Presidente planejam avançar na construção da ponte binacional sobre o rio Jaguarão para melhorar a integração transfronteiriça.

5.