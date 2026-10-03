Apoiadores aguardam Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para motocarreata em Santa Bárbara d’Oeste

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Apoiadores se concentram em Santa Bárbara d’Oeste na manhã deste sábado, 3 de outubro de 2026, véspera das eleições, aguardando a chegada de Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros políticos para a motocarreata com destino a Americana. As informações são da Agência Estado, publicadas no portal CGN.
O clima reportado é de expectativa e animação, com grupos reunidos e carros oficiais de som tocando jingles de campanha, segundo CGN do veículo.
Nos carros oficiais de som predominam jingles de campanha. Entre veículos de apoiadores, o repertório inclui músicas com críticas ao PT, citadas pela reportagem com versos como “vai acabar o pão com mortadela”. Também foram observados adesivos com xingamentos direcionados a petistas, de acordo com a Agência Estado via CGN.
Famílias e crianças estão presentes na concentração, e algumas pessoas usam camisetas com frases como “Fora Lula”, “Fora Moraes” e “Deus, pátria e Famílias”, conforme o relato da publicação. Um apoiador foi registrado com camiseta onde se lê “Sou católico” e imagem de Nossa Senhora Aparecida nas costas; várias motos também exibiam adesivos da santa.
A motocarreata estava prevista para começar às 9h, com saída de Santa Bárbara d’Oeste e chegada em Americana por volta das 10h30, segundo CGN da Agência Estado veiculada pela CGN. Além de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, a reportagem cita a participação dos candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).