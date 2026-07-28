Após falas de Milei, Fundação Cacique Cobra Coral anuncia suspensão de ‘assistência climática’ para Argentina

A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou nesta segunda-feira que irá suspender a “assistência climática” fornecida pelo grupo à Argentina. O anúncio foi feito pelas redes sociais do grupo. Veja abaixo o post:

A fundação classificou as declarações do presidente argentino Javier Milei, que ofendeu o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em discurso no ato de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no sábado, de “ataque político ao nosso país”.

“Enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño”, continua o texto.

A Fundação Cacique Cobra Coral alega prestar “assistência climática” ao país desde a Guerra das Malvinas em 1982 e do governo de Raúl Alfonsín, primeiro presidente eleito democraticamente no país após o fim da ditadura militar argentina.

O grupo afirma ainda ter realizado uma “operação mística” para ajudar o país vizinho durante uma crise energética no início de janeiro de 1989. A Fundação Cacique Cobra Coral diz ainda que “atuou para influenciar o clima e atrair chuvas para bacias hidrográficas locais”.

“O objetivo da suposta intervenção espiritual era recuperar os níveis de água necessários para a geração de energia nas hidrelétricas afetadas pela seca”, acrescenta o grupo.

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