Buscas por criança autista desaparecida mobilizam forças de segurança em mata fechada no Paraná: veja como ajudar

Forças de segurança concentram esforços em uma área de mata fechada em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, para localizar o pequeno João Gabriel, de 5 anos, que desapareceu no último domingo.

O desaparecimento de João Gabriel Ferreira dos Santos, uma criança autista não verbal, gerou uma grande mobilização em Araucária. O menino foi visto pela última vez por volta das 10h da manhã de domingo, iniciando uma corrida contra o tempo para as autoridades locais.

Após perceberem a ausência do garoto, os familiares realizaram buscas por conta própria durante uma hora, mas, sem sucesso, decidiram acionar as autoridades competentes. O caso mobilizou diversas frentes de apoio imediato para garantir a segurança da criança.

Conforme informações divulgadas pela imprensa local, a operação conta com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e voluntários civis que se uniram na força-tarefa para localizar o menino na região de mata.

Tecnologia e estratégias de busca

Para otimizar os resultados, as equipes utilizam helicópteros, drones equipados com câmeras térmicas, mergulhadores e sonares, já que a área possui tanques de água e fossas. Viaturas com cães farejadores também reforçam o trabalho no solo.

A 2ª tenente Geovanna Marcola destacou que todos os recursos possíveis estão sendo empregados para obter êxito. A oficial reforçou que, por ser autista não verbal, o menino pode reagir ao barulho intenso de helicópteros e drones.

O impacto do perfil da criança na operação

A condição de João Gabriel exige cuidados específicos durante as buscas, pois sons muito altos podem assustar o menino e dificultar sua localização. Por isso, o trabalho dos cães farejadores e das equipes em solo tornou-se o recurso mais estratégico.

No momento do desaparecimento, o menino vestia uma calça azul-escura e uma camiseta de uma escola de Londrina, cidade onde a família morava anteriormente. Essas características físicas e vestimentas são fundamentais para o reconhecimento por parte dos voluntários.

Como a comunidade pode auxiliar

O caso também foi integrado ao sistema nacional Amber Alert, que notifica usuários do Facebook e Instagram em um raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento. Essa medida amplia drasticamente o alcance da procura e a rede de proteção.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de João Gabriel deve ser comunicada imediatamente pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou pelo número (41) 3270-1950, do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, o TIGRE.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Onde o menino desapareceu? O desaparecimento ocorreu em uma área de mata fechada no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Quais equipes estão procurando pela criança? Participam da operação a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, além de voluntários e equipes especializadas em buscas complexas.

Por que o uso de helicópteros é limitado? Como a criança é autista não verbal, o barulho das aeronaves pode assustá-la, fazendo com que ela se esconda, por isso o foco maior está nas buscas por solo e cães farejadores.

Como o sistema Amber Alert ajuda? O sistema envia notificações automáticas para usuários do Instagram e Facebook que estão próximos à área do desaparecimento, aumentando as chances de alguém reconhecer o menino.

Qual o número para passar informações? As denúncias ou informações devem ser feitas pelo 190 ou pelo telefone (41) 3270-1950, do TIGRE.