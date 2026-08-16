APÓS MESES DE LUTA PELA VIDA, RAFAEL MORRE NO HOSPITAL DO CÂNCER DE CASCAVEL

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Rafael Vieira de Freitas Carmona Nunes, aos 34 anos. Ele estava internado desde fevereiro de 2026 no Hospital do Câncer de Cascavel.

Durante meses, Rafael enfrentou uma difícil batalha pela vida. Ele chegou a permanecer em coma por meses, necessitando de cuidados contínuos durante o tratamento.

Diante da situação, familiares e amigos mobilizaram a comunidade de Ubiratã e região por meio de uma vaquinha solidária, buscando recursos para custear as despesas necessárias.

Infelizmente, apesar de toda a luta, das orações e da corrente de solidariedade formada em torno de Rafael, ele não resistiu e faleceu.

Neste momento de dor, o Ubiratã Online manifesta seus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam essa batalha e contribuíram de alguma forma.

Que Deus conforte o coração de todos. 🖤🙏

Descanse em paz, Rafael.

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