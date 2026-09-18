Projeto que monitora acolhimento de crianças e adolescentes é finalista

O projeto Acolhimento em Foco: inteligência correicional para proteção de crianças e adolescentes acolhidos, desenvolvido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná, está entre as 57 iniciativas finalistas do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 2026. O projeto concorre na categoria Inovação e Eficiência na Atuação Correcional e utiliza ferramentas de monitoramento virtual para acompanhar, de forma contínua, a situação de crianças e adolescentes acolhidos no Paraná.

Por meio de consultas e alertas no sistema de Processo Judicial Digital (Projudi), são identificados casos que demandam atenção, considerando aspectos como o tempo de acolhimento e a atuação do Ministério Público. A partir das informações levantadas, as Promotorias de Justiça recebem orientações para a adoção das medidas necessárias.

Com o monitoramento contínuo, a iniciativa contribui para uma atuação preventiva e proativa, incentiva a adoção de boas práticas e reforça a prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes acolhidos. Conheça a iniciativa.

Premiação – O Prêmio CNMP 2026 recebeu 789 inscrições de unidades e ramos do Ministério Público de todo o país. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia marcada para 11 de novembro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Brasília.

A premiação reconhece programas e projetos desenvolvidos por membros e servidores do CNMP e do Ministério Público brasileiro que se destacam pelo alinhamento ao Plano Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP) e ao Plano Nacional de Atuação Estratégica (PNAE). Todas as iniciativas fazem parte do Banco Nacional de Projetos (BNP), plataforma que reúne práticas institucionais que podem ser compartilhadas, replicadas e aperfeiçoadas em todo o país.