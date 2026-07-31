Tragédia no Salto das Orquídeas, funcionários alertaram sobre perigo em trilha antes de acidente com fotógrafa no Paraná

O acidente no Salto das Orquídeas, em Sapopema, levanta questões sobre segurança em áreas naturais após o falecimento da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso

A fatalidade ocorrida no Salto das Orquídeas, localizado em Sapopema, no norte do Paraná, trouxe à tona alertas fundamentais sobre os riscos do turismo de aventura em períodos de chuvas. Após cinco dias de buscas intensas, o corpo de Ana Paula Silveira Cardoso foi localizado pelas equipes de resgate.

A amiga da vítima, Ana Carolyne Camilo, sobreviveu à queda, mas sofreu uma fratura na coluna. O caso, que comoveu a região, está sendo investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do ocorrido no último sábado, dia 25 de maio.

Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a administração do local e as autoridades policiais confirmaram que as jovens foram devidamente orientadas sobre os perigos enfrentados na trilha.

Alertas e interdição do local

Segundo o delegado Thiago Luiz dos Santos, funcionários da propriedade privada alertaram as visitantes sobre o nível do rio, que estava cerca de 40 centímetros acima do normal. A travessia, mesmo com auxílio de cordas, apresentava riscos elevados.

O dono da propriedade, Luiz Busqueti, afirmou que o trecho da trilha estava formalmente interditado. A orientação era que os turistas percorressem apenas as áreas de mata seca, evitando o contato com a correnteza, que estava muito forte.

Dinâmica da ocorrência e investigações

O inquérito policial aponta que as jovens decidiram seguir para um mirante por conta própria. Durante a tentativa de atravessar o rio, Ana Paula foi levada pela correnteza. A amiga tentou prestar auxílio, mas também acabou se desequilibrando e caindo na água.

A polícia está realizando a extração de dados de dispositivos eletrônicos, como celulares e um relógio inteligente, para reconstruir os últimos momentos antes do acidente. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias, podendo ser prorrogado.

Resgate e busca por Ana Paula

Ana Carolyne conseguiu se salvar ao se segurar em pedras que não estavam submersas, permanecendo na mata até ser encontrada por um funcionário do local no domingo. O corpo de Ana Paula foi localizado a 123 metros da queda da maior cachoeira.

A operação de busca contou com o uso de drones e o trabalho especializado do Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina para os exames necessários que determinarão a causa oficial do óbito.

Orientações de segurança para o ecoturismo

Este caso serve como um alerta para quem busca o turismo de aventura. Sempre verifique as condições climáticas e respeite as sinalizações de interdição impostas pelos administradores de parques e cachoeiras, pois a natureza pode mudar rapidamente.

Assinar termos de responsabilidade é uma prática comum, mas a segurança real depende da obediência estrita às orientações dos guias locais. Em caso de chuvas intensas ou rios com nível elevado, o ideal é sempre adiar o passeio para evitar tragédias.

Perguntas frequentes sobre o caso

1. Onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu no Salto das Orquídeas, um complexo de cachoeiras situado em Sapopema, Paraná.

2. O local estava aberto para visitação? O dono afirmou que o trecho específico da trilha estava interditado devido ao nível do rio, mas o local operava parcialmente.

3. O que causou o acidente? A tentativa de atravessar o rio sob forte correnteza, ignorando os alertas dos funcionários sobre o nível da água.

4. Como a amiga da fotógrafa foi encontrada? Ela foi localizada por um funcionário do local na manhã de domingo, após passar a noite na mata segurando-se em uma pedra.

5. Qual o status da investigação? A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e aguarda laudos periciais e dados de aparelhos eletrônicos.