Tragédia no Salto das Orquídeas, funcionários alertaram sobre perigo em trilha antes de acidente com fotógrafa no Paraná

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A fatalidade ocorrida no Salto das Orquídeas, localizado em Sapopema, no norte do Paraná, trouxe à tona alertas fundamentais sobre os riscos do turismo de aventura em períodos de chuvas. Após cinco dias de buscas intensas, o corpo de Ana Paula Silveira Cardoso foi localizado pelas equipes de resgate.
A amiga da vítima, Ana Carolyne Camilo, sobreviveu à queda, mas sofreu uma fratura na coluna. O caso, que comoveu a região, está sendo investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do ocorrido no último sábado, dia 25 de maio.
Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a administração do local e as autoridades policiais confirmaram que as jovens foram devidamente orientadas sobre os perigos enfrentados na trilha.
Segundo o delegado Thiago Luiz dos Santos, funcionários da propriedade privada alertaram as visitantes sobre o nível do rio, que estava cerca de 40 centímetros acima do normal. A travessia, mesmo com auxílio de cordas, apresentava riscos elevados.
O dono da propriedade, Luiz Busqueti, afirmou que o trecho da trilha estava formalmente interditado. A orientação era que os turistas percorressem apenas as áreas de mata seca, evitando o contato com a correnteza, que estava muito forte.
O inquérito policial aponta que as jovens decidiram seguir para um mirante por conta própria. Durante a tentativa de atravessar o rio, Ana Paula foi levada pela correnteza. A amiga tentou prestar auxílio, mas também acabou se desequilibrando e caindo na água.
A polícia está realizando a extração de dados de dispositivos eletrônicos, como celulares e um relógio inteligente, para reconstruir os últimos momentos antes do acidente. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias, podendo ser prorrogado.
Ana Carolyne conseguiu se salvar ao se segurar em pedras que não estavam submersas, permanecendo na mata até ser encontrada por um funcionário do local no domingo. O corpo de Ana Paula foi localizado a 123 metros da queda da maior cachoeira.
A operação de busca contou com o uso de drones e o trabalho especializado do Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina para os exames necessários que determinarão a causa oficial do óbito.
Este caso serve como um alerta para quem busca o turismo de aventura. Sempre verifique as condições climáticas e respeite as sinalizações de interdição impostas pelos administradores de parques e cachoeiras, pois a natureza pode mudar rapidamente.
Assinar termos de responsabilidade é uma prática comum, mas a segurança real depende da obediência estrita às orientações dos guias locais. Em caso de chuvas intensas ou rios com nível elevado, o ideal é sempre adiar o passeio para evitar tragédias.
1. Onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu no Salto das Orquídeas, um complexo de cachoeiras situado em Sapopema, Paraná.
2. O local estava aberto para visitação? O dono afirmou que o trecho específico da trilha estava interditado devido ao nível do rio, mas o local operava parcialmente.
3. O que causou o acidente? A tentativa de atravessar o rio sob forte correnteza, ignorando os alertas dos funcionários sobre o nível da água.
4. Como a amiga da fotógrafa foi encontrada? Ela foi localizada por um funcionário do local na manhã de domingo, após passar a noite na mata segurando-se em uma pedra.
5. Qual o status da investigação? A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e aguarda laudos periciais e dados de aparelhos eletrônicos.