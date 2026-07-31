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UBIRATÃ SEDIOU ENCONTRO REGIONAL E FORTALECE POLÍTICAS PARA A PESSOA IDOSA
Ubiratã foi sede, nesta quinta-feira (30), do Encontro Regional Municípios que Cuidam – Fortalecendo o Paraná Amigo da Pessoa Idosa, reunindo gestores, equipes técnicas, conselhos municipais e representantes da sociedade civil de diversos municípios da região.
O encontro teve como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas à população idosa, promovendo a troca de experiências, o alinhamento técnico e orientações para a implantação do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (PAPI), iniciativa do Governo do Estado.
Durante a programação, especialistas abordaram temas como governança, diagnóstico municipal e planejamento de ações para preparar os municípios para o envelhecimento da população. Também foi apresentada a experiência do Centro Dia para Pessoas Idosas de Ubiratã, destacada como exemplo de boas práticas no cuidado e promoção da qualidade de vida da terceira idade.
Participaram representantes de Ubiratã, Juranda, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Fênix, Altamira do Paraná e Quinta do Sol, reforçando a importância da união entre os municípios para garantir mais dignidade, inclusão e qualidade de vida às pessoas idosas.
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