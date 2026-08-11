Araucária intensifica ações para enfrentar Super El Niño com Defesa Civil e comunidade

A Defesa Civil de Araucária iniciou uma série de ações para fortalecer a capacidade de resposta do município frente à possibilidade de um Super El Niño, que segundo dados do Centro de Previsão Climática da NOAA apresenta 63% de chance de ser um dos maiores desde 1950.

De acordo com as estimativas divulgadas em 11 de junho, as condições do fenômeno já estão presentes, o que pode acarretar eventos climáticos extremos, aumentando os riscos de tempestades severas e outros impactos no município paranaense.

Principais riscos e áreas vulneráveis

Em Araucária, o El Niño pode provocar tempestades fortes, vendavais intensos, granizo, descargas elétricas e até tornados, resultando em saturação do solo, deslizamentos, enxurradas e alagamentos. As regiões mais vulneráveis incluem Capela Velha, Campina da Barra, Guajuvira, Centro, Shangri-lá e Iguaçu.

A Defesa Civil destaca dois tipos de riscos: os geotécnicos, relacionados a deslizamentos causados por chuvas intensas em curto período, e os hidrológicos, que envolvem enchentes e inundações.

Planos e medidas executadas

Desde o início de junho, a prefeitura tem implementado ações preventivas, incluindo a atualização do Plano de Contingência Municipal e o trabalho conjunto com as esferas estadual e federal da Defesa Civil. Estão sendo monitorados 15 abrigos cadastrados e reforçado o cadastro para envio de alertas à população.

No processo de elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com apoio técnico da empresa URBTEC e seguindo diretrizes do Ministério das Cidades e UNOPS, foram feitos mapeamentos aéreos com drones e realizadas oficinas comunitárias entre 8 e 21 de julho, envolvendo moradores e instituições como escolas e o Parque Cachoeira.

Prevenção e diálogo com setores impactados

Além das ações estruturais, a Defesa Civil orienta a reposição e fixação das telhas, limpeza de calhas, poda e remoção de árvores, além do desassoreamento de rios e galerias. Também há um levantamento dos recursos disponíveis para atendimento emergencial.

Reconhecendo a relevância da agricultura e do parque industrial para a cidade, a prefeitura mantém diálogo contínuo por meio do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) com empresas locais, visando fortalecer a prevenção e assegurar orientações adequadas durante o período de alto risco.