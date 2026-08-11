Nova geração de eletrodomésticos destaca tecnologia e praticidade na New Zone

A New Zone Importados, em Ciudad del Este, reforça sua posição como um dos principais destinos de tecnologia na fronteira, ampliando seu portfólio de eletrodomésticos inteligentes e conectados. Segundo informações da própria empresa, essa transformação tecnológica já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, que incorporam equipamentos como robôs aspiradores, Air Fryers e cafeteiras automáticas para otimizar o dia a dia doméstico.

Com o avanço das tendências globais, o mercado de eletrodomésticos inteligentes cresce, evidenciando uma nova forma de pensar o lar: ambientes conectados, funcionais e com foco no bem-estar. A New Zone reúne em um único espaço diversas soluções para diferentes ambientes, apostando na inovação, no design e na praticidade para acompanhar esse comportamento dos consumidores.

Robôs aspiradores que facilitam a limpeza

Entre os produtos que ganham destaque na New Zone estão os robôs aspiradores, capazes de limpar automaticamente diferentes ambientes, desviar de obstáculos e, em várias versões, serem controlados por aplicativos. Essa tecnologia proporciona mais eficiência e conveniência para os usuários, eliminando a necessidade de trabalhar manualmente a limpeza diária.

Soluções em climatização para conforto térmico

No segmento de climatização, a loja oferece aparelhos de ar-condicionado de variadas capacidades e tecnologias, projetados para assegurar conforto térmico, maior eficiência energética e desempenho adequados para diferentes tipos de ambientes domésticos.

Transformação da cozinha com eletrodomésticos modernos

A cozinha também tem lugar garantido nessa revolução tecnológica. Produtos como Air Fryers, fritadeiras elétricas, cafeteiras automáticas, fornos elétricos, liquidificadores, batedeiras e máquinas de gelo tornaram-se essenciais para famílias que buscam praticidade, rapidez e versatilidade na preparação das refeições, acompanhando o ritmo dinâmico da vida contemporânea.

Portfólio atualizado com as principais tendências

A New Zone destaca que seu portfólio é constantemente renovado para incluir lançamentos e equipamentos alinhados às principais tendências internacionais em tecnologia para o lar. Essa estratégia permite que os visitantes encontrem uma ampla gama de produtos que favorecem ambientes mais conectados e funcionais, refletindo a evolução do comportamento do consumidor brasileiro.

Perguntas frequentes

Quais tipos de eletrodomésticos inteligentes a New Zone oferece?

Segundo a New Zone, o portfólio inclui robôs aspiradores, Air Fryers, cafeteiras automáticas, aparelhos de ar-condicionado, fornos elétricos, liquidificadores, batedeiras, máquinas de gelo e outros eletrodomésticos que acompanham as tendências internacionais.

Como os robôs aspiradores contribuem para a praticidade doméstica?

Esses aparelhos realizam a limpeza automática dos ambientes, desviando de obstáculos e podendo ser controlados por aplicativos, facilitando a rotina e economizando tempo dos usuários.

De que forma a tecnologia influencia a cozinha moderna segundo a New Zone?

Produtos tecnológicos possibilitam preparações mais rápidas, práticas e versáteis, tornando-se protagonistas no dia a dia das famílias brasileiras e acompanhando estilos de vida mais dinâmicos.