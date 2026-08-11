Liga dos Campeões define classificados para playoffs com 10 jogos; confira

A Liga dos Campeões da Europa conhece dez classificados para os playoffs da temporada 2026/27 nesta terça-feira (11). A fase é a última antes da fase de liga da Champions, que terá os 36 classificados conhecidos no dia 26 de agosto.

O que acontece depois das pré-eliminatórias?

Após o encerramento das fases pré-eliminatórias, os clubes jogam playoffs em busca de uma vaga na fase de liga da Champions League. Ao todo, sete equipes vão se juntar às 29 já classificadas para essa rodada do torneio.

Os clubes que forem eliminados na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões irão disputar o playoff da Liga Europa em busca de uma vaga na fase de liga do torneio. Quem não passar dos playoffs da Champions vai diretamente para a fase de liga da Liga Europa.

Cronograma da competição

A fase de liga da Liga dos Campeões tem início no dia 8 de setembro, com os confrontos sendo definidos no dia 27 de agosto. A decisão está marcada para o dia 5 de junho de 2027 e acontecerá no estádio Metropoliano, casa do Atlético de Madrid, em Madri.

Confira os jogos da 3ª eliminatória da Champions*:

11/08 – 12h00 – Kairat Almaty-CAZ x Levski Sofia-BUL (ida: 0x1)

11/08 – 13h00 – Sabah-AZE x Aarhus-DEN (ida: 1×2)

11/08 – 13h00 – Bodø/Glimt-NOR x Union Saint-Gilloise-BEL (ida: 3×3)

11/08 – 14h00 – Kauno Žalgiris-LTU x Dinamo Zagreb-CRO (ida: 0x5)

11/08 – 14h30 – NEC Nijmegen-HOL x Olympiacos-GRE (ida: 0x0)

11/08 – 15h00 – Estrela Vermelha-SRB x Hapoel Beer-Sheva-ISR (ida: 0x1)

11/08 – 15h15 – Slovan Bratislava-SVK- 2–1 Mjällby-SUE (ida: 2×1)

11/08 – 15h15 – Celje-SVN x Ararat-Armenia-ARM (ida: 1×2)

11/08 – 15h30 – Sturm Graz-AUT x Fenerbahçe-TUR (ida: 0x2)

11/08 – 16h00 – Lyon-FRA x Sparta Praha-CZE (ida: 1×2)

*horários de Brasília

Veja os clubes já classificados para a Liga dos Campeões 2026/27