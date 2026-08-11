Prefeitura de Araucária lança Qualifica Araucária com quase 150 cursos gratuitos on-line

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, lançou em 23 de maio a plataforma Qualifica Araucária. Com quase 150 cursos gratuitos e on-line, o projeto disponibiliza cerca de 4.600 vagas para a população de todas as idades, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos.

Os cursos abrangem áreas variadas como Tecnologia, Criatividade, Design, Comunicação, Jogos, Finanças, Gastronomia e Turismo, e permitem ao aluno escolher onde e quando estudar, já que são totalmente virtuais.

Grande diversidade de opções para capacitação

A plataforma oferece desde cursos técnicos e operacionais, como Fundamentos Contábeis, Práticas em Logística, Administrativo, Gastronomia, Confeitaria, Operador de Caixa e Técnicas de Vendas, até formações voltadas ao universo digital, incluindo Inteligência Artificial, Mídias Sociais, Robótica e Desenvolvimento de Games.

Além disso, diversos conteúdos reforçam temas do currículo escolar, entre eles Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Redação, Inglês e Espanhol. O projeto ainda contempla capacitações voltadas para as relações humanas, o mercado de trabalho e o mundo corporativo.

Como se inscrever no Qualifica Araucária

Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo WhatsApp no número (41) 99998-7748. A equipe responsável orienta sobre o acesso à plataforma, a escolha do curso desejado entre as quase 150 opções e o cadastro para iniciar a capacitação.

Ao oferecer essa ampla variedade de cursos gratuitos e on-line, o Qualifica Araucária busca estimular o desenvolvimento profissional e pessoal da população local, facilitando o acesso à educação continuada de forma flexível e abrangente.

Perguntas frequentes

Quem pode participar dos cursos do Qualifica Araucária?

Qualquer pessoa, de todas as idades, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, pode se inscrever nas capacitações gratuitas oferecidas.

Como é feito o acesso aos cursos?

Os cursos são totalmente on-line, permitindo que os alunos escolham o local e o horário para estudar, de acordo com sua conveniência.

Como realizar a inscrição nos cursos?

Para se inscrever, basta enviar mensagem pelo WhatsApp no número (41) 99998-7748, onde o interessado será orientado a acessar a plataforma e se cadastrar no curso desejado.