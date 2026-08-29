Cachorra Amora desaparece no bairro Guarujá e família pede ajuda para encontrá-la

Uma cachorra chamada Amora desapareceu recentemente no bairro Guarujá. Segundo informações recebidas pela CGN em 29 de agosto de 2026, o animal possui um tumor no nariz, o que facilita sua identificação.

A família que procura pela Amora pede que quem encontrar ou tiver informações sobre o animal entre em contato pelo número (45) 99815-4965. A colaboração da comunidade é fundamental para que Amora possa ser localizada e voltar para casa.

Serviço gratuito de achados e perdidos da CGN

A CGN mantém uma editoria de achados e perdidos que auxilia na divulgação de objetos, documentos e animais perdidos ou encontrados. O serviço é oferecido gratuitamente e permite que anúncios sejam publicados pelo site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/, aumentando as chances de reencontro.

Quem perdeu algum item importante pode acessar o portal e realizar a publicação. Da mesma forma, pessoas que encontrarem algum objeto ou animal podem colaborar com a devolução através do canal.

Importância da ajuda comunitária

Casos de animais desaparecidos como o da Amora reforçam a importância da mobilização das comunidades e veículos de comunicação locais. A divulgação amplia o alcance da busca, favorecendo o retorno seguro dos animais a seus donos.

Por isso, a CGN oferece uma plataforma simples de acesso e sem custos, garantindo agilidade e facilidade para quem precisa divulgar ou obter informações sobre achados e perdidos.

Perguntas frequentes

Como entrar em contato caso encontre a cachorra Amora?

O contato deve ser feito pelo número (45) 99815-4965, informado pela família através da CGN.

O que caracteriza a cachorra Amora para identificação?

Amora possui um tumor no nariz, característica que pode ajudar a identificá-la no bairro Guarujá.

Como funciona o serviço de achados e perdidos da CGN?

É uma plataforma gratuita que permite a publicação de anúncios de objetos, animais ou documentos perdidos ou encontrados, com divulgação nas redes sociais da CGN para aumentar as chances de reencontro.