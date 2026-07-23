Arias se destaca, mas maioria dos jogadores do Brasileirão decepciona na Copa do Mundo; veja ranking do GLOBO

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O futebol brasileiro teve recorde de convocados para uma Copa do Mundo na edição deste ano — foram 32, superando a marca anterior de 27 no Mundial de 1974. O desempenho dos representantes, porém, foi discreto. Ao todo, foram apenas cinco gols e duas assistências e poucas atuações de destaque. O GLOBO acompanhou os jogadores através do ranking “Brasileirão na Copa”, que procurou medir quem foi melhor através de estatísticas, resultados das seleções e notas por atuações.
O maior pontuador foi o colombiano Jhon Arias, do Palmeiras. O meia-atacante já havia feito uma boa fase de grupos e se destacou ao fazer o gol da classificação da Colômbia sobre Gana por 1 a 0 na segunda fase do Mundial.
Danilo, do Flamengo, com atuações constantes pela seleção brasileira como lateral-direito, terminou o ranking em segundo. Enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, vital na classificação heroica do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis na segunda fase, fechou o pódio. Os três foram os únicos a jogarem cinco partidas na competição.
Ao todo, 13 times do país contaram com atletas na competição: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco. Foram 32 distribuídos por cinco seleções da América do Sul (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai) e um na Europa (Holanda).
Ao todo, foram somente cinco gols marcados: Neymar (Brasil), Jhon Arias (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador), Maurício (Paraguai) e Canobbio (Uruguai). Números que colocaram a Série A do Brasileirão apenas na 12ª posição colocação entre as ligas com mais gols na Copa do Mundo:
Ligas com mais gols na Copa do Mundo:
Apenas dois jogadores do Campeonato Brasileiro deram assistências na Copa do Mundo 2026. Lucas Paquetá, do Flamengo, deu um passe para Vinicius Junior marcar na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Já Memphis Depay, do Corinthians, deu uma assistência para Summerville na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 também pela segunda rodada.
Dos 32 jogadores, 25 foram a campo. Carrascal (Flamengo/Colômbia), Portilla (Athletico-PR/Colômbia), Léo Pereira (Flamengo/Brasil), Weverton (Grêmio/Brasil), Emi Martínez (Palmeiras/Uruguai), Arrascaeta (Flamengo/Uruguai) e Piquerez (Palmeiras/Uruguai) não foram utilizaram. Somente 17 fizeram mais de uma partida. Arias (Palmeiras/Colômbia), Danilo (Flamengo/Brasil) e Gustavo Gómez (Palmeiras/Paraguai) foram os únicos que disputaram 5 jogos.
O argentino Flaco López, do Palmeiras, acabou sendo o jogador que foi mais longe na Copa do Mundo. Reserva, o atacante, porém, foi pouco acionado. Entrou em apenas dois jogos, contra a Jordânia, na fase de grupos, e a Suíça, nas quartas de final, e esteve em campo durante apenas 26 minutos no total. Os demais jogadores chegaram, no máximo, às oitavas de final.
Jogadores do ‘Brasileirão na Copa’
|Jogador
|Seleção
|Clube
|Jogos
|Minutos
|Gols
|Assistências
|Finalizações no gol
|Finalizações para fora
|Ações defensivas
|Duelos ganhos
|Passes certos (média)
|Nota média
|Jhon Arias
|Colômbia
|Palmeiras (Brasil)
|5
|381
|1
|0
|4
|4
|20
|23
|94,80%
|6,8
|Danilo
|Brasil
|Flamengo (Brasil)
|5
|405
|0
|0
|0
|1
|27
|14
|86,80%
|6,6
|Gustavo Gómez
|Paraguai
|Palmeiras (Brasil)
|5
|480
|0
|0
|0
|2
|42
|18
|73,40%
|6
|Júnior Alonso
|Paraguai
|Atlético-MG (Brasil)
|5
|390
|0
|0
|1
|2
|27
|17
|68,20%
|5,88
|Lucas Paquetá
|Brasil
|Flamengo (Brasil)
|4
|236
|0
|1
|1
|4
|18
|21
|85,50%
|6
|Gonzalo Plata
|Equador
|Flamengo (Brasil)
|4
|360
|1
|0
|5
|3
|12
|20
|78,00%
|6,25
|Maurício
|Paraguai
|Palmeiras (Brasil)
|4
|172
|1
|0
|3
|1
|10
|13
|78,00%
|6,13
|Alan Franco
|Equador
|Atlético-MG (Brasil)
|4
|254
|0
|0
|0
|0
|25
|10
|95,50%
|5,75
|Damián Bobadilla
|Paraguai
|São Paulo (Brasil)
|4
|190
|0
|0
|0
|0
|24
|7
|74,80%
|5
|Danilo Santos
|Brasil
|Botafogo (Brasil)
|4
|43
|0
|0
|1
|1
|6
|5
|56,00%
|5,67
|Angelo Preciado
|Equador
|Atlético-MG (Brasil)
|4
|112
|0
|0
|1
|0
|5
|4
|61,30%
|5,38
|Agustín Canobbio
|Uruguai
|Fluminense (Brasil)
|3
|225
|1
|0
|1
|3
|9
|13
|84,70%
|6
|Guillermo Varela
|Uruguai
|Flamengo (Brasil)
|3
|270
|0
|0
|0
|2
|14
|11
|81,00%
|6,5
|Memphis Depay
|Holanda
|Corinthians (Brasil)
|3
|51
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|86,70%
|5,5
|Nicolás de la Cruz
|Uruguai
|Flamengo (Brasil)
|3
|84
|0
|0
|2
|2
|4
|7
|80,30%
|5,83
|Flaco López
|Argentina
|Palmeiras (Brasil)
|2
|26
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|33,50%
|5,25
|Neymar
|Brasil
|Santos (Brasil)
|2
|37
|1
|0
|2
|1
|0
|2
|83,50%
|6
|Alex Sandro
|Brasil
|Flamengo (Brasil)
|1
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100,00%
|5,5
|Andrés Gómez
|Colômbia
|Vasco (Brasil)
|1
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0,00%
|5,5
|Alan Minda
|Equador
|Atlético-MG (Brasil)
|1
|56
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|73,00%
|6,5
|Ramón Sosa
|Paraguai
|Palmeiras (Brasil)
|1
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100,00%
|5,5
|Félix Torres
|Equador
|Internacional (Brasil)
|1
|13
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0,00%
|5,5
|Isidro Pitta
|Paraguai
|Bragantino (Brasil)
|1
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|38,00%
|5
|Sergio Rochet
|Uruguai
|Internacional (Brasil)
|1
|45
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,00%
|6
|Fabián Balbuena
|Paraguai
|Grêmio (Brasil)
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,00%
|Jorge Carrascal
|Colômbia
|Flamengo (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Juan Portilla
|Colômbia
|Athletico-PR (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Léo Pereira
|Brasil
|Flamengo (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Weverton
|Brasil
|Grêmio (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Emiliano Martínez
|Uruguai
|Palmeiras (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Giorgian de Arrascaeta
|Uruguai
|Flamengo (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Joaquín Piquerez
|Uruguai
|Palmeiras (Brasil)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Fonte do Artigo
See more: The Global Track