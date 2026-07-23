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Arias se destaca, mas maioria dos jogadores do Brasileirão decepciona na Copa do Mundo; veja ranking do GLOBO

Arias se destaca, mas maioria dos jogadores do Brasileirão decepciona na Copa do Mundo; veja ranking do GLOBO

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Arias se destaca, mas maioria dos jogadores do Brasileirão decepciona na Copa do Mundo; veja ranking do GLOBO
Lucas Paquetá (Brasil), Agustín Canobbio (Uruguai) e Memphis Depay (Holanda) — Foto: Editoria de Arte

O futebol brasileiro teve recorde de convocados para uma Copa do Mundo na edição deste ano — foram 32, superando a marca anterior de 27 no Mundial de 1974. O desempenho dos representantes, porém, foi discreto. Ao todo, foram apenas cinco gols e duas assistências e poucas atuações de destaque. O GLOBO acompanhou os jogadores através do ranking “Brasileirão na Copa”, que procurou medir quem foi melhor através de estatísticas, resultados das seleções e notas por atuações.

O maior pontuador foi o colombiano Jhon Arias, do Palmeiras. O meia-atacante já havia feito uma boa fase de grupos e se destacou ao fazer o gol da classificação da Colômbia sobre Gana por 1 a 0 na segunda fase do Mundial.

Arias marcou o gol da Colômbia — Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP

Danilo, do Flamengo, com atuações constantes pela seleção brasileira como lateral-direito, terminou o ranking em segundo. Enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, vital na classificação heroica do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis na segunda fase, fechou o pódio. Os três foram os únicos a jogarem cinco partidas na competição.

Gustavo Gómez vibra com classificação do Paraguai contra a Alemanha na Copa do Mundo 2026 — Foto: LEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Gustavo Gómez vibra com classificação do Paraguai contra a Alemanha na Copa do Mundo 2026 — Foto: LEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ao todo, 13 times do país contaram com atletas na competição: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco. Foram 32 distribuídos por cinco seleções da América do Sul (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai) e um na Europa (Holanda).

Confira o ranking final do ‘Brasileirão na Copa’ do GLOBO:

Pontuação do ‘Brasileirão na Copa’:

  • Por resultado: Vitória como titular (3 pontos); vitória entrando no decorrer da partida (2 pontos); empate (1 ponto); classificação por fase atuando (3 pontos); classificação por fase sem entrar em campo (1,5 ponto).
  • Por estatísticas: Minutos jogados (ex: em campo por 60 minutos = 0,6 pontos); gol (4 pontos); assistência (2 pontos); finalização no gol (0,5); finalização para fora ou bloqueada (0,2); desarmes/bloqueios/interceptações (0,3); duelos ganhos (0,2); passes certos (ex: 90% = 0,9 pontos); defesa goleiro (2).
  • Por desempenho: nota de 0 a 10 somada à pontuação final

Ao todo, foram somente cinco gols marcados: Neymar (Brasil), Jhon Arias (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador), Maurício (Paraguai) e Canobbio (Uruguai). Números que colocaram a Série A do Brasileirão apenas na 12ª posição colocação entre as ligas com mais gols na Copa do Mundo:

Ligas com mais gols na Copa do Mundo:

  • Inglaterra – 1ª divisão: 78 gols
  • Espanha – 1ª divisão: 44 gols
  • Alemanha – 1ª divisão: 26 gols
  • França – 1ª divisão: 25 gols
  • Itália – 1ª divisão: 21 gols
  • Estados Unidos – 1ª divisão: 13 gols
  • Arábia Saudita – 1ª divisão: 11 gols
  • Egito – 1ª divisão: 8 gols
  • Holanda – 1ª divisão: 8 gols
  • Escócia – 1ª divisão: 6 gols
  • Turquia – 1ª divisão: 6 gols
  • Brasil – 1ª divisão: 5 gols

Apenas dois jogadores do Campeonato Brasileiro deram assistências na Copa do Mundo 2026. Lucas Paquetá, do Flamengo, deu um passe para Vinicius Junior marcar na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Já Memphis Depay, do Corinthians, deu uma assistência para Summerville na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 também pela segunda rodada.

Dos 32 jogadores, 25 foram a campo. Carrascal (Flamengo/Colômbia), Portilla (Athletico-PR/Colômbia), Léo Pereira (Flamengo/Brasil), Weverton (Grêmio/Brasil), Emi Martínez (Palmeiras/Uruguai), Arrascaeta (Flamengo/Uruguai) e Piquerez (Palmeiras/Uruguai) não foram utilizaram. Somente 17 fizeram mais de uma partida. Arias (Palmeiras/Colômbia), Danilo (Flamengo/Brasil) e Gustavo Gómez (Palmeiras/Paraguai) foram os únicos que disputaram 5 jogos.

O argentino Flaco López, do Palmeiras, acabou sendo o jogador que foi mais longe na Copa do Mundo. Reserva, o atacante, porém, foi pouco acionado. Entrou em apenas dois jogos, contra a Jordânia, na fase de grupos, e a Suíça, nas quartas de final, e esteve em campo durante apenas 26 minutos no total. Os demais jogadores chegaram, no máximo, às oitavas de final.

  • Até a final: Flaco López (Argentina);
  • Até as oitavas de final: Lucas Paquetá, Danilo, Danilo Santos, Neymar, Alex Sandro, Léo Pereira e Weverton (Brasil); Andrés Gómez, Jhon Arias, Jorge Carrascal e Juan Portilla (Colômbia); e Damián Bobadilla, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Isidro Pitta, Júnior Alonso, Maurício e Ramón Sosa (Paraguai);
  • Até a 2ª fase: Alan Franco, Alan Minda, Angelo Preciado, Félix Torres e Gonzalo Plata (Equador); Memphis Depay (Holanda);
  • Eliminados na fase de grupos: Canobbio, Emi Martínez, Arrascaeta, Varela, Piquerez, De la Cruz e Sergio Rochet (Uruguai)
Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez — Foto: Odd ANDERSEN / AFP
Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez — Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Confira as estatísticas dos jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo:

Jogadores do ‘Brasileirão na Copa’

JogadorSeleçãoClubeJogosMinutosGolsAssistênciasFinalizações no golFinalizações para foraAções defensivasDuelos ganhosPasses certos (média)Nota média
Jhon AriasColômbiaPalmeiras (Brasil)53811044202394,80%6,8
DaniloBrasilFlamengo (Brasil)54050001271486,80%6,6
Gustavo GómezParaguaiPalmeiras (Brasil)54800002421873,40%6
Júnior AlonsoParaguaiAtlético-MG (Brasil)53900012271768,20%5,88
Lucas PaquetáBrasilFlamengo (Brasil)42360114182185,50%6
Gonzalo PlataEquadorFlamengo (Brasil)43601053122078,00%6,25
MaurícioParaguaiPalmeiras (Brasil)41721031101378,00%6,13
Alan FrancoEquadorAtlético-MG (Brasil)42540000251095,50%5,75
Damián BobadillaParaguaiSão Paulo (Brasil)4190000024774,80%5
Danilo SantosBrasilBotafogo (Brasil)44300116556,00%5,67
Angelo PreciadoEquadorAtlético-MG (Brasil)411200105461,30%5,38
Agustín CanobbioUruguaiFluminense (Brasil)3225101391384,70%6
Guillermo VarelaUruguaiFlamengo (Brasil)32700002141181,00%6,5
Memphis DepayHolandaCorinthians (Brasil)35101000186,70%5,5
Nicolás de la CruzUruguaiFlamengo (Brasil)38400224780,30%5,83
Flaco LópezArgentinaPalmeiras (Brasil)22600013233,50%5,25
NeymarBrasilSantos (Brasil)23710210283,50%6
Alex SandroBrasilFlamengo (Brasil)18000000100,00%5,5
Andrés GómezColômbiaVasco (Brasil)180000210,00%5,5
Alan MindaEquadorAtlético-MG (Brasil)15600022173,00%6,5
Ramón SosaParaguaiPalmeiras (Brasil)111000000100,00%5,5
Félix TorresEquadorInternacional (Brasil)1130000100,00%5,5
Isidro PittaParaguaiBragantino (Brasil)14500001038,00%5
Sergio RochetUruguaiInternacional (Brasil)1450000000,00%6
Fabián BalbuenaParaguaiGrêmio (Brasil)110000000,00%
Jorge CarrascalColômbiaFlamengo (Brasil)00000000
Juan PortillaColômbiaAthletico-PR (Brasil)00000000
Léo PereiraBrasilFlamengo (Brasil)00000000
WevertonBrasilGrêmio (Brasil)00000000
Emiliano MartínezUruguaiPalmeiras (Brasil)00000000
Giorgian de ArrascaetaUruguaiFlamengo (Brasil)00000000
Joaquín PiquerezUruguaiPalmeiras (Brasil)00000000

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