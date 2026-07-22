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🦺 SEGURANÇA NO TRABALHO COMEÇA COM PREVENÇÃO! ✅
A Medenge esteve na Clínica Ana Ludwig, em Ubiratã, realizando um treinamento completo voltado à segurança no ambiente de trabalho e ao fortalecimento da cultura de prevenção.
Durante a capacitação, a equipe recebeu orientações sobre:
✔️ Plano de Evacuação;
✔️ Plano de Contingência;
✔️ Treinamento teórico e prático para o uso correto dos EPIs.
Mais do que atender às exigências legais, investir em treinamentos significa proteger vidas, preparar equipes e garantir um ambiente de trabalho mais seguro, organizado e eficiente.
📲 Fale com a Medenge e saiba mais.
Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho
📲 (44) 99701-6529
👉 @clinica.medenge
📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador
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