🦺 SEGURANÇA NO TRABALHO COMEÇA COM PREVENÇÃO! ✅

A Medenge esteve na Clínica Ana Ludwig, em Ubiratã, realizando um treinamento completo voltado à segurança no ambiente de trabalho e ao fortalecimento da cultura de prevenção.

Durante a capacitação, a equipe recebeu orientações sobre:

✔️ Plano de Evacuação;

✔️ Plano de Contingência;

✔️ Treinamento teórico e prático para o uso correto dos EPIs.

Mais do que atender às exigências legais, investir em treinamentos significa proteger vidas, preparar equipes e garantir um ambiente de trabalho mais seguro, organizado e eficiente.

📲 Fale com a Medenge e saiba mais.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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