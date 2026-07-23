Fixação biológica de nitrogênio: como as bactérias do solo substituem?

O nitrogênio é o nutriente mais demandado pelas culturas agrícolas e, historicamente, um dos maiores custos de produção na agricultura mundial.

No Brasil, no entanto, a soja praticamente dispensa a adubação nitrogenada sintética graças a um processo que a ciência entende há décadas, mas que continua impressionando pela escala e pela eficiência: a fixação biológica de nitrogênio.

Estimativas da Embrapa indicam que a FBN poupa ao agronegócio brasileiro mais de R$ 30 bilhões por ano em fertilizantes nitrogenados que simplesmente não precisam ser comprados.

É um dos casos mais bem documentados de serviço ecossistêmico com valor econômico direto e mensurável, e um dos argumentos mais sólidos para o investimento em tecnologia biológica na agricultura.

Como funciona a fixação biológica de nitrogênio

O nitrogênio atmosférico (N₂) corresponde a cerca de 78% do ar que respiramos, mas está em uma forma química inerte, inacessível para a maioria dos organismos vivos.

Converter esse gás em formas assimiláveis pelas plantas, como amônio e nitrato, exige quebrar uma das ligações químicas mais estáveis da natureza.

A simbiose entre planta e bactéria

As bactérias do gênero Bradyrhizobium possuem a enzima nitrogenase, capaz de realizar essa conversão. Quando entram em contato com raízes de soja, essas bactérias colonizam as células radiculares e estimulam a formação dos nódulos, estruturas visíveis a olho nu onde a fixação acontece.

A relação é simbiótica: a planta fornece carboidratos como fonte de energia para as bactérias, e as bactérias fornecem nitrogênio fixado para a planta. Em condições ideais, essa parceria pode suprir entre 80% e 100% da demanda de nitrogênio da soja ao longo do ciclo, sem necessidade de complementação sintética.

Por que a nitrogenase precisa de condições específicas

A enzima nitrogenase é inativada pelo oxigênio. Para protegê-la, os nódulos radiculares produzem leghemoglobina, uma proteína que regula a concentração de oxigênio no interior do nódulo, mantendo o ambiente anaeróbio necessário para a fixação enquanto permite o funcionamento das demais reações metabólicas.

A cor rosada dos nódulos ativos, visível quando cortados, é justamente a leghemoglobina em funcionamento.

Inoculantes: a tecnologia que viabiliza a FBN em escala comercial

Embora bactérias do gênero Bradyrhizobium ocorram naturalmente em solos com histórico de cultivo de soja, a inoculação com estirpes selecionadas de alta eficiência simbiótica é a prática que garante nodulação abundante e eficaz, especialmente em áreas novas ou em solos com populações nativas de baixa competitividade.

Tipos de inoculantes disponíveis

O mercado brasileiro oferece inoculantes em diferentes formulações, cada uma com características de manejo e viabilidade distintas:

Formulação Características Indicação Turfoso Maior proteção das bactérias, vida útil mais longa Aplicação no sulco ou em sementes Líquido convencional Fácil aplicação, menor vida útil após abertura Tratamento de sementes no campo Líquido longa vida Estabilidade ampliada, compatível com TSI Tratamento industrial de sementes Gel Alta concentração de células, boa aderência Tratamento de sementes no campo

A escolha da formulação deve considerar o sistema de aplicação disponível na propriedade, a compatibilidade com outros produtos no tratamento de sementes e as condições de armazenamento até o uso.

Estirpes recomendadas e o papel do MAPA

No Brasil, as estirpes de Bradyrhizobium utilizadas nos inoculantes comerciais são recomendadas pelo MAPA com base em testes de eficiência simbiótica conduzidos pela Embrapa.

As estirpes SEMIA 587 e SEMIA 5019 são as mais utilizadas para soja e têm histórico extenso de resultados consistentes em diferentes regiões e tipos de solo.

A qualidade dos inoculantes é monitorada pelo sistema de controle do MAPA, que estabelece concentração mínima de células viáveis por mililitro ou grama de produto. Inoculantes fora do prazo de validade ou mal armazenados podem apresentar concentração de células abaixo do mínimo eficaz, comprometendo a nodulação.

Fatores que comprometem a eficiência da FBN

Mesmo com inoculação adequada, a fixação biológica pode ser limitada por fatores que comprometem a sobrevivência das bactérias ou a formação dos nódulos.

Acidez e alumínio tóxico no solo

Solos com pH abaixo de 5,5 e altos teores de alumínio tóxico são ambientes hostis para as bactérias fixadoras. A calagem para correção do pH é, portanto, uma condição prévia para que a FBN funcione de forma eficiente.

Em solos ácidos não corrigidos, a nodulação pode ser severamente reduzida, mesmo com inoculação de qualidade.

Compatibilidade com fungicidas e inseticidas no tratamento de sementes

O tratamento de sementes com fungicidas e inseticidas é uma prática consolidada na sojicultura, mas alguns princípios ativos apresentam compatibilidade reduzida com as bactérias do inoculante.

Produtos com ação fungicida sistêmica podem reduzir a viabilidade das células bacterianas quando aplicados em contato direto com o inoculante.

A solução mais segura é aplicar o inoculante por último no tratamento de sementes, como camada externa, reduzindo o contato com os demais produtos. Outra alternativa é o uso de inoculantes com microencapsulamento, que oferecem maior proteção das células contra agentes químicos.

Estresse hídrico e térmico

A seca intensa nos estádios iniciais da cultura compromete tanto a sobrevivência das bactérias no solo quanto o desenvolvimento dos nódulos. Altas temperaturas no solo, acima de 35°C nas camadas superficiais, também reduzem a atividade da nitrogenase.

Esses fatores explicam por que a FBN pode ser menos eficiente em épocas de semeadura com solo quente e seco.

Coinoculação: o passo além da inoculação simples

A coinoculação com Azospirillum brasilense em complemento ao Bradyrhizobium é uma das inovações com maior suporte científico na sojicultura brasileira recente. O Azospirillum não fixa nitrogênio em simbiose com a soja, mas produz hormônios de crescimento vegetal, como auxinas e citocininas, que estimulam o desenvolvimento do sistema radicular.

Raízes mais desenvolvidas aumentam a área de contato com as bactérias do inoculante, favorecendo a formação de mais nódulos e de nódulos mais ativos.

Ensaios conduzidos pela Embrapa e por universidades brasileiras mostraram ganhos de produtividade de 2 a 5 sacas por hectare com a coinoculação em comparação à inoculação simples, resultado que representa retorno econômico expressivo frente ao custo adicional da prática.

O portal Mais Agro detalha as especificidades do inoculante líquido longa vida e sua eficiência no tratamento de sementes, com orientações sobre compatibilidade e boas práticas de aplicação.

FBN em outras culturas: a fronteira que ainda se abre

O sucesso da FBN na soja inspirou pesquisas para expandir o uso de bactérias fixadoras em outras culturas. O milho, o trigo e a cana-de-açúcar são as fronteiras mais ativas dessa pesquisa no Brasil.

Para o milho e o trigo, bactérias como Azospirillum e Herbaspirillum oferecem fixação associativa, menos eficiente que a simbiótica da soja, mas capaz de reduzir entre 20% e 40% da dose de nitrogênio sintético necessária, segundo ensaios da Embrapa.

Para a cana, bactérias endofíticas como Gluconacetobacter diazotrophicus têm histórico de décadas de pesquisa e contribuição documentada para a nutrição nitrogenada da cultura.

A perspectiva de ampliar a FBN para culturas que hoje dependem inteiramente de fertilizantes sintéticos tem implicações econômicas e ambientais relevantes, especialmente num cenário de custos elevados de ureia e pressão crescente por práticas de baixo carbono.

O portal Mais Agro contextualiza essa discussão no conteúdo sobre agricultura sustentável e as práticas que combinam produtividade com redução de impacto ambiental.

Uma parceria de bilhões que começa no tamanho de uma célula

A fixação biológica de nitrogênio é um lembrete de que algumas das soluções mais poderosas da agricultura não vêm de sínteses químicas complexas, mas de processos que a natureza já desenvolveu ao longo de milhões de anos de evolução.

Inocular corretamente, manter o solo em condições favoráveis e respeitar as exigências das bactérias são práticas simples que garantem o funcionamento de um mecanismo capaz de poupar fortunas em fertilizantes e reduzir a pegada ambiental da produção de grãos.

Para uma agricultura que busca simultaneamente produtividade e sustentabilidade, a FBN é um dos exemplos mais concretos de que esses objetivos não são incompatíveis.

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