Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina com novidades para amistosos contra Argentina em outubro

O técnico Arthur Elias anunciou a lista de 28 atletas convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina nos amistosos contra a Argentina em outubro

O treinador Arthur Elias oficializou nesta terça-feira, dia 22 de setembro de 2026, a convocação da Seleção Brasileira Feminina para dois confrontos importantes contra a Argentina. Os jogos fazem parte da penúltima Data Fifa do ano, servindo como preparação estratégica para a primeira Copa do Mundo Feminina realizada no Brasil.

Entre as principais novidades da lista está a GOLEIRAS Yanne, do Bahia, além do retorno de três atletas que integraram a seleção sub-20, sendo elas Kayane, Clarinha e Thaís Lima. Embora já tivessem sido chamadas anteriormente, elas ainda não tiveram a oportunidade de entrar em campo pela equipe principal do Brasil.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a comissão técnica foca em observar o desempenho das jogadoras em seus clubes e projetar a evolução necessária para o mundial, que acontecerá daqui a nove meses.

Calendário e locais dos confrontos

O primeiro duelo contra as Argentina está marcado para o dia 10 de outubro, um sábado, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o segundo encontro será realizado no dia 13 de outubro, na Arena Pernambuco, em Recife, a partir das 20h30.

Segundo o técnico Arthur Elias, o confronto é de extrema importância por representar, possivelmente, o último teste contra uma equipe sul-americana antes da Copa. O treinador destacou a competitividade das adversárias, que realizaram campanhas sólidas nas eliminatórias e na Copa América.

Critérios de convocação e futuro da seleção

Para selecionar as 28 atletas, a comissão técnica utilizou critérios como a performance nos clubes, o histórico dentro da própria seleção e a projeção de desenvolvimento para a Copa do Mundo. O treinador reforçou que o calendário variado do futebol Feminina global exige uma análise técnica atenta.

Após os jogos contra a Argentina, a Seleção Brasileira já possui compromissos agendados contra o Japão em novembro, em Hiroshima e Okayama. O planejamento para 2027 segue com mais duas Datas Fifa, totalizando seis amistosos antes da abertura oficial do mundial em solo brasileiro.

Lista de convocadas

A lista completa conta com goleiras como Lorena e Carlinha, além de zagueiras experientes como Tarciane e Mariza. No setor ofensivo, nomes como Bia Zaneratto, Kerolin e Geyse reforçam o elenco que busca entrosamento e solidez tática sob o comando de Arthur Elias.

Perguntas Frequentes

Quais são os critérios de convocação de Arthur Elias? O técnico prioriza a performance nos clubes, o histórico da jogadora na seleção, a projeção para a Copa do Mundo e a análise do momento atual da atleta, considerando diferentes calendários internacionais.

Onde serão os jogos contra a Argentina? O primeiro amistoso ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo na Arena Pernambuco, em Recife.

Haverá novas convocações antes da Copa do Mundo? Sim, a Seleção Brasileira ainda terá amistosos contra o Japão em novembro e duas janelas de jogos em 2027, entre fevereiro e abril.

Quem são as novidades desta lista? A GOLEIRAS Yanne, do Bahia, é a principal novidade, além da inclusão das atletas Kayane, Clarinha e Thaís Lima, que buscam sua estreia pelo time principal.

Qual a importância destes jogos? Segundo o técnico, os amistosos são essenciais para enfrentar um estilo de jogo sul-americano competitivo e ajustar a equipe para a Copa do Mundo que será sediada no Brasil.