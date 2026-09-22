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Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano

Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano

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Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano
Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano
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O MP no Rádio desta semana, dando prosseguimento à série sobre as eleições deste ano, trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa: presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A Promotora de Justiça Aline Bilek Bahr, do Ministério Público do Paraná, esclarece o que faz cada um deles. Ela também explica por que o Congresso Nacional é dividido em duas Casas Legislativas (Câmara e Senado).

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Novidades para 2026 – O MP no Rádio da semana anterior teve entrevista com o Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que falou sobre as principais novidades do pleito deste ano, como a regulamentação do uso dos recursos de inteligência artificial, o financiamento de campanha por meio de plataformas na internet e as regras para a propaganda eleitoral, entre outros temas.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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