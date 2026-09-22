Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano

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O MP no Rádio desta semana, dando prosseguimento à série sobre as eleições deste ano, trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa: presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A Promotora de Justiça Aline Bilek Bahr, do Ministério Público do Paraná, esclarece o que faz cada um deles. Ela também explica por que o Congresso Nacional é dividido em duas Casas Legislativas (Câmara e Senado).
Acesse o programa:
Novidades para 2026 – O MP no Rádio da semana anterior teve entrevista com o Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que falou sobre as principais novidades do pleito deste ano, como a regulamentação do uso dos recursos de inteligência artificial, o financiamento de campanha por meio de plataformas na internet e as regras para a propaganda eleitoral, entre outros temas.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.
Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249
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