Programa da série especial sobre as eleições trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa no pleito deste ano

O MP no Rádio desta semana, dando prosseguimento à série sobre as eleições deste ano, trata das principais funções dos ocupantes dos cargos em disputa: presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A Promotora de Justiça Aline Bilek Bahr, do Ministério Público do Paraná, esclarece o que faz cada um deles. Ela também explica por que o Congresso Nacional é dividido em duas Casas Legislativas (Câmara e Senado).

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• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Novidades para 2026 – O MP no Rádio da semana anterior teve entrevista com o Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que falou sobre as principais novidades do pleito deste ano, como a regulamentação do uso dos recursos de inteligência artificial, o financiamento de campanha por meio de plataformas na internet e as regras para a propaganda eleitoral, entre outros temas.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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