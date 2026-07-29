Árvore imensa cai sobre terreno de vizinho e destrói muro no Periolo

As fortes rajadas de vento e as condições climáticas registradas nesta quarta-feira (29) continuam provocando transtornos em Cascavel. Durante a tarde, uma árvore de grande porte caiu sobre o muro de uma residência no Bairro Periolo, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada na Rua Rio Claro. A árvore, que estava plantada no quintal de um imóvel, tombou em direção à casa vizinha e atingiu o muro, causando danos à estrutura. Apesar do susto e dos estragos, ninguém ficou ferido.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros deslocou um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR). Os militares precisaram utilizar uma serra para cortar os galhos e realizar a remoção da árvore, garantindo a segurança no local e eliminando o risco de novos acidentes.

As causas da queda não foram informadas. Também não há informações sobre a idade da árvore nem sobre as condições em que ela se encontrava antes de tombar. O caso reforça os impactos das condições climáticas registradas ao longo do dia em Cascavel, que já provocaram outros transtornos em diferentes pontos da cidade.