Inter x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

As principais novidades na lista de relacionados do Flamengo foram Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal. O zagueiro está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida na última rodada do Brasileirão antes da parada da Copa do Mundo, mas deve ficar no banco. Assim como De la Cruz, que ficou fora dos dois primeiros jogos por opção técnica após sofrer com mais um problema físico após o retorno da seleção uruguaia. Após cumprir a suspensão imposta pelo STJD, Carrascal tem chances de ser titular diante da carência na ponta direita, onde o jovem Lorran é quem vem jogando.