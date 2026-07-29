São Paulo entra em alerta para ventos de até 90 km/h com frente fria

Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo e deve provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento, entre esta quarta (29) e quinta-feira (30).

Segundo a Defesa Civil, a maior atenção está relacionada à intensidade dos ventos. Na Região Metropolitana e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.

Além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.

A combinação desses fenômenos aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana. Na Baixada Santista, as condições também exigem atenção para possíveis impactos nas operações portuárias.

Atenção para os ventos

A Defesa Civil reforça que, durante as rajadas, a população deve evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores. Também é importante manter distância de estruturas metálicas, coberturas frágeis, placas, outdoors e objetos que possam ser arrancados ou arremessados pelo vento.

Objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em local seguro e evitar áreas abertas.

Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção, principalmente diante da possibilidade de queda de árvores e objetos sobre a pista e de redução da visibilidade durante as pancadas de chuva.

*Sob supervisão de AR.