Ataque com drones atribuído à Ucrânia mata ao menos duas pessoas na região de Moscow, diz Rússia

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O prefeito de Moscow, Sergei Sobyanin, afirmou que 450 drones em direção à capital foram derrubados, descrevendo o episódio como um "ataque sem precedentes". Vídeos publicados em redes sociais mostram explosões no céu sobre Moscow e um armazém em chamas, mas as imagens não foram verificadas pela BBC.
Vorobyev relatou que uma mulher de 44 anos morreu em Sofyino após um drone atingir um prédio residencial de três andares; outras cinco pessoas — entre elas duas crianças — ficaram feridas nesse ataque. Em Orekhovo-Zuevo, um homem idoso morreu quando uma casa particular foi atingida. No total, as autoridades regionais informaram seis feridos na região de Moscow.
Segundo a BBC, um artigo de imprensa russa citou ainda que um funcionário eleitoral foi uma das duas pessoas mortas por um ataque de drone a um ônibus em uma área de Kherson controlada por Moscow, cita a chefe da comissão eleitoral russa.
O President Volodymyr Zelensky confirmou que Kyiv atingiu uma "instalação petrolífera chave" e um centro logístico na região de Moscow, dizendo que se tratava de ativos que representam "bilhões de dólares que sustentam a máquina de guerra", segundo a BBC.
O maior aeroporto de Moscow, Sheremetyevo, advertiu passageiros sobre "restrições temporárias" durante a noite, e o aeroporto de Vnukovo suspendeu chegadas e partidas. Ambos os aeroportos informaram à BBC que as restrições foram levantadas pela manhã de domingo, mas alertaram para possíveis atrasos.
A BBC também relatou que autoridades ucranianas informaram que, no sábado, ataques russos nas regiões de Kyiv e Sumy mataram oito pessoas, entre elas três crianças. Entre os incidentes citados estão a morte de uma mãe e de dois filhos pequenos em Fastiv (região de Kyiv), segundo o chefe regional Tymur Tkachenko, e quatro mortes na região de Sumy quando um drone atingiu o carro em que as vítimas viajavam, segundo o oficial local Oleh Hryhorov.
A BBC observa que Rússia e Ucrânia intensificaram ataques recentemente, com ambos os lados atingindo instalações energéticas, de transporte e grandes centros logísticos. A reportagem também menciona medidas e declarações de outras fontes sobre sanções e diplomacia, mas os detalhes adicionais não foram confirmados nas informações acima.