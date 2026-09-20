Ataque com drones atribuído à Ucrânia mata ao menos duas pessoas na região de Moscow, diz Rússia

Moscow diz ter abatido 450 drones; refinaria e residências foram atingidas, e Kyiv confirmou ataque a instalação petrolífera e a um centro logístico

O prefeito de Moscow, Sergei Sobyanin, afirmou que 450 drones em direção à capital foram derrubados, descrevendo o episódio como um "ataque sem precedentes". Vídeos publicados em redes sociais mostram explosões no céu sobre Moscow e um armazém em chamas, mas as imagens não foram verificadas pela BBC.

Vítimas e danos

Vorobyev relatou que uma mulher de 44 anos morreu em Sofyino após um drone atingir um prédio residencial de três andares; outras cinco pessoas — entre elas duas crianças — ficaram feridas nesse ataque. Em Orekhovo-Zuevo, um homem idoso morreu quando uma casa particular foi atingida. No total, as autoridades regionais informaram seis feridos na região de Moscow.

Segundo a BBC, um artigo de imprensa russa citou ainda que um funcionário eleitoral foi uma das duas pessoas mortas por um ataque de drone a um ônibus em uma área de Kherson controlada por Moscow, cita a chefe da comissão eleitoral russa.

Ataques e afirmações das partes

O President Volodymyr Zelensky confirmou que Kyiv atingiu uma "instalação petrolífera chave" e um centro logístico na região de Moscow, dizendo que se tratava de ativos que representam "bilhões de dólares que sustentam a máquina de guerra", segundo a BBC.

Impactos nos transportes e situação em outras regiões

O maior aeroporto de Moscow, Sheremetyevo, advertiu passageiros sobre "restrições temporárias" durante a noite, e o aeroporto de Vnukovo suspendeu chegadas e partidas. Ambos os aeroportos informaram à BBC que as restrições foram levantadas pela manhã de domingo, mas alertaram para possíveis atrasos.

A BBC também relatou que autoridades ucranianas informaram que, no sábado, ataques russos nas regiões de Kyiv e Sumy mataram oito pessoas, entre elas três crianças. Entre os incidentes citados estão a morte de uma mãe e de dois filhos pequenos em Fastiv (região de Kyiv), segundo o chefe regional Tymur Tkachenko, e quatro mortes na região de Sumy quando um drone atingiu o carro em que as vítimas viajavam, segundo o oficial local Oleh Hryhorov.

Contexto

A BBC observa que Rússia e Ucrânia intensificaram ataques recentemente, com ambos os lados atingindo instalações energéticas, de transporte e grandes centros logísticos. A reportagem também menciona medidas e declarações de outras fontes sobre sanções e diplomacia, mas os detalhes adicionais não foram confirmados nas informações acima.