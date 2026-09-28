Resultado da Loteria Federal 6104: apostador de Brasília fatura prêmio milionário de R$ 1,3 milhão

Com cinco bilhetes premiados, o sorteio da Loteria Federal 6104 distribuiu valores entre R$ 17 mil e R$ 1,3 milhão para apostadores de diferentes estados brasileiros

O sorteio da Loteria Federal 6104 foi realizado neste domingo, dia 27 de setembro de 2026, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O concurso atraiu a atenção de milhares de apostadores que buscavam a sorte grande nos prêmios principais.

Segundo as informações divulgadas pelo veículo Banda B, o maior prêmio do sorteio, avaliado em R$ 1.350.000,00, foi entregue a um apostador de Brasília, no Distrito Federal. A notícia traz alívio e comemoração para os ganhadores contemplados nesta edição.

Além da capital federal, bilhetes registrados nos estados de São Paulo, Ceará e Minas Gerais também foram premiados. A seguir, detalhamos como ficou a distribuição dos valores entre os cinco principais ganhadores do concurso.

Confira a lista dos bilhetes premiados no concurso 6104

Para quem deseja saber se foi um dos sortudos, a conferência dos números é essencial. De acordo com os dados oficiais, a premiação foi dividida da seguinte forma:

1º prêmio: bilhete 059074, vendido em Brasília (DF), com o valor de R$ 1.350.000,00.

2º prêmio: bilhete 003557, em São José do Rio Preto (SP), com o valor de R$ 40.000,00.

3º prêmio: bilhete 020563, em Brejo Santo (CE), com o valor de R$ 30.000,00.

4º prêmio: bilhete 040449, em São José dos Campos (SP), com o valor de R$ 20.000,00.

5º prêmio: bilhete 007802, em Divinópolis (MG), com o valor de R$ 17.339,00.

Onde foram vendidos os bilhetes da sorte

A sorte percorreu diversas regiões do país através das casas Loterica responsáveis pelos bilhetes premiados. O prêmio principal saiu na Loteria Fique Rico, em Brasília. Já o segundo prêmio foi registrado na Loterica São Paulo, em São José do Rio Preto.

O terceiro prêmio contemplou um apostador que adquiriu seu bilhete na Loterica Estrela da Manhã, no Ceará. O quarto prêmio foi vendido na unidade Sorte Extra, em São José dos Campos, e o quinto prêmio saiu na Agência Divinópolis Ltda, em Minas Gerais.

Como funcionam as regras de premiação da Federal

A Loteria Federal possui um sistema de premiação variado que vai além dos cinco prêmios principais. Os apostadores podem ganhar através de milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e até pela unidade do primeiro prêmio.

Um ponto importante é a modalidade de aproximação, que premia os bilhetes imediatamente anterior e posterior ao número sorteado no primeiro prêmio. É fundamental que o apostador sempre consulte os canais oficiais da Caixa para verificar eventuais prêmios adicionais que podem ter passado despercebidos.

Dúvidas frequentes sobre o sorteio

Qual foi o valor do prêmio principal da Loteria Federal 6104?

O prêmio principal foi de R$ 1.350.000,00, sorteado para o bilhete 059074 em Brasília.

Quais estados tiveram bilhetes premiados neste concurso?

Os prêmios principais foram distribuídos para apostadores no Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Minas Gerais.

Como funciona a premiação por aproximação?

Nesta modalidade, são premiados os bilhetes com a numeração imediatamente anterior e posterior ao número que levou o primeiro prêmio.

Existe premiação para quem acertou apenas a unidade do primeiro prêmio?

Sim, o apostador ganha caso o número final de seu bilhete seja igual ao último algarismo do bilhete premiado no primeiro prêmio.