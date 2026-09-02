Milhares protestam na Espanha contra atuação do governo na crise migratória de Ceuta

Rali em várias cidades, incluindo Madrid com mais de 50 mil, ocorre após entrada de pelo menos 72.000 migrantes; relatório policial aponta ‘permissividade’ das forças marroquinas

Milhares de pessoas saíram às ruas em cidades da Espanha para protestar contra a forma como o governo lidou com a chegada massiva de migrantes à cidade autônoma de Ceuta, no norte da África, informou a BBC.

Os atos, organizados por prefeituras em regiões onde Partido de oposição têm poder ou influência, incluíram uma manifestação em Madrid com mais de 50.000 presentes, segundo dados citados pelo governo, e um grande Protests em Ceuta.

O que motivou os Protests

Os manifestantes pediram que os migrantes sejam devolvidos aos países de origem ou redistribuídos pela Espanha e exigiram a renúncia do primeiro‑ministro Pedro Sánchez, segundo a BBC. Lideranças do Partido Popular (PP) e do Vox participaram dos atos: o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que “uma cidade espanhola foi invadida, ocupada e, infelizmente, isso ocorreu com o conhecimento do Governo da Espanha”; o líder do Vox, Santiago Abascal, disse que Sánchez estaria “ao serviço, como um lacaio, do regime marroquino”, conforme reportado pela BBC.

Relatório policial e versões sobre a entrada em massa

De acordo com a BBC, um relatório policial enviado ao tribunal nacional afirmou que as forças de segurança marroquinas demonstraram “permissividade total” durante a entrada inédita de migrantes. O documento citou que o efetivo marroquino na área junto à fronteira estava “claramente menor do que o habitual” e que migrantes relataram uma atitude “passiva” enquanto as travessias aconteciam. O relatório, porém, não imputou categoricamente a responsabilidade ao governo marroquino, segundo a BBC.

O episódio começou em 30 e 31 de julho, quando pelo menos 72.000 pessoas cruzaram desde Marrocos para Ceuta. A maioria retornou posteriormente, mas a BBC informou que até 5.000 ainda permaneciam em acampamentos improvisados ou espalhados pela cidade, situação que tem gerado episódios de agitação e Protests locais quase diários.

Reações oficiais e contexto citado

As informações desta matéria são baseadas na reportagem da BBC publicada em 2 de setembro de 2026.