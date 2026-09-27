Atlético-GO quebra jejum, vence Goiás e sobe ao G-6 da Série B

Guilherme Lopes marcou aos 32 minutos; triunfo por 1 a 0 deixou o rubro-negro em 5º com 49 pontos, segundo a Agência Estádio.

O Atlético-GO venceu o clássico contra o Goiás por 1 a 0 na noite de sábado, na Serrinha, e encerrou um jejum diante do rival. Segundo a Agência Estádio, o gol foi marcado por Guilherme Lopes aos 32 minutos do primeiro tempo.

A vitória, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, colocou o time visitante na quinta colocação, com 49 pontos, mantendo-o vivo na briga por uma das seis vagas que dão acesso à elite. O Goiás ficou em 11º, com 42 pontos, de acordo com a mesma apuração.

Como foi o jogo

O duelo começou equilibrado e o primeiro tempo foi decidido por uma jogada pela direita: Netinho cruzou e Guilherme Lopes cabeceou para abrir o placar, aos 32 minutos. Na segunda etapa, o Goiás teve chances de empate com Luiz Felipe e Felipe Clemente, mas o goleiro Paulo Vitor fez defesas importantes. Marrony também teve oportunidade para ampliar para o Atlético-GO, mas finalizou por cima.

Impacto na tabela

Com o resultado, o Atlético-GO alcançou a quinta posição da Série B, somando 49 pontos e permanecendo entre os seis primeiros colocados que disputam o acesso, segundo a Agência Estádio. O Goiás permaneceu em 11º lugar, com 42 pontos.

Ficha técnica

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Público: 9.954 torcedores. Renda: R$ 192.215,00.

GOL: Guilherme Lopes, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lourenço, Luiz Felipe e Nicolas (Goiás); Netinho (Atlético-GO).

Escalações (inicial):

Goiás – Tadeu; Rodrigo Soares (Nicolas), Luisão, Luiz Felipe e Djalma; Filipe Machado, Lourenço (Gegê) e Lucas Lima (Cadu); Jean Carlos (Wellington Rato), Kadu Sousa e Pedrinho (Felipe Clemente). Técnico: Mozart.

Atlético-GO – Paulo Vitor; Warley (Ewerthon), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Peixoto, Netinho (Cristiano) e Marrony (Henrique Freitas); Gustavo Maia (Tito), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Bruno José). Técnico: Roger Silva.

Próximos jogos

O Goiás volta a campo pela 31ª rodada na quinta-feira (1º), às 21h, visitando o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi. O Atlético-GO enfrenta o América no sábado (03), no Antônio Accioly, segundo a Agência Estádio.